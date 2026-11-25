La Pologne souhaite que l’OTAN puisse intercepter les missiles russes directement dans le ciel ukrainien lorsqu’ils se dirigent vers le territoire de l’Alliance. Selon Bloomberg, qui cite des personnes proches des discussions, Varsovie a présenté cette proposition lors d’une réunion des ambassadeurs des pays membres de l’organisation, le lundi 23 novembre 2026, à Bruxelles. L’initiative intervient après la chute de trois missiles de croisière russes Kh-101 sur le territoire polonais, le 20 novembre dernier.

Pour rappel, le 10 septembre 2025, la Pologne avait signalé 19 violations de son espace aérien par des drones en une seule nuit, dont trois avaient été neutralisés. Le Premier ministre Donald Tusk avait dénoncé en septembre 2025, une « provocation » dangereuse. Le 24 novembre 2026, un drone russe a de nouveau pénétré brièvement l’espace aérien polonais.

Varsovie invoque le droit à l’autodéfense

Radosław Sikorski, le ministre polonais des Affaires étrangères estime que : « Un missile ou un drone qui s’approche de notre espace aérien constitue déjà une menace directe pour nous. » Il a soutenu que « l’abattage d’un missile au-dessus de l’Ukraine, à la demande de l’Ukraine, relèverait de la définition de la légitime défense ».

Le ministre polonais de la Défense, Władysław Kosiniak-Kamysz, a confirmé : « Cette discussion est en cours. Elle n’a pas commencé maintenant. Elle dure depuis longtemps. Mais, à mon avis, un seul pays ne peut évidemment pas mener une telle opération à lui seul », a-t-il expliqué sur la radio RMF FM. Il a fait état d’une « plus grande disposition à discuter de cette question » parmi les alliés, tout en précisant qu’« il n’y a pas encore de volonté d’agir ». Aucune décision n’a été prise par l’Alliance.