Allemagne : un robot saisi pour harcèlement sexuel présumé contre une adolescente à Cologne

Un robot rouge et or d’environ 1,20 mètre a été saisi à Cologne, en Allemagne, lors du week-end des 10 et 11 octobre 2026, après des faits de harcèlement sexuel présumé visant une adolescente de 16 ans. La police locale a rendu l’affaire publique ce lundi 12 octobre et annoncé que deux jeunes sont également visés par l’enquête. Rappelons que depuis le début de l’année, plusieurs robots humanoïdes ont déjà provoqué des interventions policières ou des scènes de panique en public un peu partout dans le monde.

Les faits relevés par la police de Cologne

L’adolescente qui se trouvait avec deux amies, âgées de 17 et 18 ans, près d’un fast-food de la Palmstrasse a été approché par le robot. D’après la police, ce dernier a touché les fesses de la jeune fille et a fait des mouvements de va-et-vient contre elle.

Toutefois les enquêteurs visent également un garçon de 16 ans et un homme de 19 ans. En effet les deux jeunes auraient filmé la scène, pour la diffuser en direct sur les réseaux sociaux. Par la suite les policiers ont retrouvé le robot dans le coffre d’une Volkswagen appartenant aux deux suspects et ont saisi l’appareil ainsi que leurs téléphones. La police examine le fonctionnement du robot au moment des faits et cherche à savoir si quelqu’un guidait volontairement ses mouvements. Les enquêteurs travaillent sur une suspicion de harcèlement sexuel.

Des incidents répétés avec des robots humanoïdes dans le monde

Ce n’est pas le premier incident survenu ces derniers mois. Et pour cause, le 12 mars 2026, vers 21 heures, un Unitree G1, robot humanoïde de 1,30 mètre fabriqué en Chine, avait suivi une femme de 70 ans dans le quartier de Patane, à Macao. L’appareil était piloté à distance par son propriétaire, un homme de 50 ans, dans le cadre d’une opération de promotion. Des vidéos devenues virales montrent des policiers escortant le robot hors de la rue. Il a ensuite été rendu à son propriétaire avec un avertissement.

D’autres épisodes ont précédé celui-ci. En février 2025, un robot présenté lors d’un festival en Chine s’était dirigé vers la foule avant d’être arrêté in extremis. En mai 2025, une vidéo d’un Unitree H1 se débattant violemment pendant un test, sans faire de blessé, avait circulé sur le réseau X. Une erreur de programmation avait alors été soupçonnée.