Elon Musk a approuvé dimanche 11 octobre 2026, sur le réseau X, l’idée d’un changement de dirigeant en Ukraine. Une déclaration qui intervient au lendemain de propos similaires de Donald Trump. Répondant à un message qui relayait la position du président américain, il a tranché: « Je suis d’accord, il est temps pour l’Ukraine d’avoir un nouveau dirigeant. ».

Dans la foulée, sa publication affichait plus de 785 000 vues en fin de journée. Rappelons que les relations entre Washington et Kiev ont été tendues dès leur premier affrontement public de février 2025.

La phrase de Trump à l’origine de la polémique

Samedi 10 octobre, Donald Trump s’est exprimé devant la presse à Washington. « Je suggère qu’ils se choisissent un nouveau dirigeant capable de conclure un accord », a-t-il lancé, selon Axios. Il a ensuite jugé qu’il était temps pour l’Ukraine d’avoir un nouveau président.

Le chef de l’État américain reproche à Volodymyr Zelensky d’avoir eu de nombreuses occasions de conclure un accord avec la Russie, mais de choisir de ne pas le faire. Il affirme aussi avoir demandé au dirigeant ukrainien de cesser ses frappes contre les raffineries russes, qui auraient pénalisé les agriculteurs américains. « Il a intérêt à arrêter », a-t-il martelé.

Un accord sur le diesel russe contesté par Kyiv

Cette sortie intervient après l’annonce, vendredi 9 octobre, d’un accord conclu par Donald Trump avec la Russie. Le texte lève des sanctions afin de permettre l’exportation de diesel russe vers les États-Unis et vers le marché mondial.

Selon Axios, un responsable américain affirme que le président a agi après que Volodymyr Zelensky eut ignoré une demi-douzaine de demandes d’arrêt des attaques sur les raffineries russes. Surpris par un accord négocié sans l’Ukraine, le dirigeant ukrainien l’a vivement critiqué. Il y voit « un investissement dans une guerre qui doit cesser, pas se prolonger ».

Des tensions installées depuis février 2025

Axios décrit cet épisode comme la crise la plus grave entre les deux hommes depuis leur rencontre de février 2025. Ce jour-là, au Bureau ovale, la première entrevue entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky depuis le retour du républicain à la Maison-Blanche avait tourné à l’affrontement devant les caméras.

Elon Musk s’était déjà positionné contre le président ukrainien à cette période. Le 20 février 2025, il avait écrit sur X : « Si Zelensky était vraiment aimé des Ukrainiens, il organiserait une élection. »

Volodymyr Zelensky a été élu en 2019 pour un mandat de cinq ans, arrivé à échéance en 2024. La loi ukrainienne n’impose toutefois aucun scrutin tant que la loi martiale reste en vigueur, ce qui est le cas depuis l’invasion russe de février 2022.