Ukraine : Trump réclame un nouveau président après les critiques de Zelensky sur le diesel russe

Donald Trump a relancé samedi 10 octobre la tension avec Kiev. Le président américain a réclamé ouvertement que l’Ukraine change de dirigeant : « Il est temps que l’Ukraine ait un nouveau président », a-t-il déclaré depuis la base d’Andrews, dans le Maryland. Cette sortie intervient au lendemain des critiques de Volodymyr Zelensky contre l’accord conclu avec Moscou sur le diesel russe.

Vendredi, Donald Trump avait annoncé un accord avec la Russie pour lever les sanctions et autoriser les exportations de diesel russe vers les États-Unis. Surpris par un accord négocié dans son dos, le président ukrainien avait fustigé la décision, la qualifiant de « cadeau d’anniversaire » pour Vladimir Poutine. Il avait aussi jugé cette décision « indigne de nos partenaires » et l’avait qualifiée de « décision faible ». Donald Trump n’en est pas à sa première attaque : en février 2025, il avait déjà traité Volodymyr Zelensky de « dictateur » et contesté sa légitimité, soulignant l’absence d’élections en Ukraine.

Une crise ouverte entre les deux dirigeants

Selon Axios, Donald Trump a affirmé que Volodymyr Zelensky aurait pu conclure un accord avec la Russie à de nombreuses reprises, mais qu’il choisit de ne pas le faire. Il lui a aussi reproché de continuer à frapper des raffineries russes, ce qui, selon lui, pénaliserait les agriculteurs américains.

Le président américain a en outre assuré que la Russie livrerait « immédiatement » plus de 300 000 tonnes de diesel aux marchés américain et mondial, dans l’espoir de faire baisser les prix de l’énergie avant les élections de mi-mandat.

Selon Axios, il s’agit de la crise la plus grave entre les deux hommes depuis leur altercation de février 2025 devant les caméras. Kiev n’a pas réagi publiquement à ces nouvelles déclarations au moment de la rédaction de cet article.