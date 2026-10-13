Après la Fecafoot, Samuel Eto'o viserait la présidence de la CAF

Quatre fois Ballon d’or africain, Samuel Eto’o pourrait bientôt changer de terrain de jeu. Le président de la Fédération camerounaise de football (Fecafoot) envisagerait de briguer la tête de la Confédération africaine de football (CAF), selon des informations publiées le 13 octobre 2026 par Africa Soccer. Précisons toutefois qu’aucune candidature n’a été annoncée à ce jour. Mais si cela se confirme, le Cameroun compterait ainsi un possible prétendant au fauteuil du Sud-Africain Patrice Motsepe.

Toutefois comme nous le disions plus haut, Eto’o n’a pas reconnu publiquement ce projet, mais il resterait convaincu en privé de pouvoir diriger un jour l’instance continentale. Rappelons que Samuel Eto’o dispose déjà d’un point d’appui. En effet, il siège au comité exécutif de la CAF depuis le 12 mars 2025. Fin août 2026, il a par ailleurs apporté un soutien public au président de la FIFA, Gianni Infantino.