Après La Liga, Yan Diomande signe un nouveau record en Ligue des champions face à Leipzig

Lors de la victoire 4-1 du Real Madrid contre le RB Leipzig, le mercredi 21 octobre, Yan Diomandé a atteint un cap rare à 19 ans et 341 jours. Entré en cours de match pour jouer les 21 dernières minutes, il a délivré une passe décisive à Kylian Mbappé, avant d’inscrire le quatrième but madrilène à la 87e minute. Ce double exploit fait de lui le plus jeune remplaçant de l’histoire du club à être à la fois buteur et passeur décisif lors d’un même match de Ligue des champions.

Pour rappel, le 18 octobre, lors du succès 4-1 face au FC Séville en Liga, il est devenu le plus jeune joueur du Real Madrid à marquer et à délivrer une passe décisive dans un même match de Liga depuis le début du XXIe siècle. Il a servi Arda Güler avant de s’illustrer par une frappe lointaine. Ce record efface celui de Jude Bellingham, qui avait réussi cet exploit à 20 ans et 51 jours.

Un transfert qui place la barre haute

Arrivé cet été en provenance de Leipzig, l’attaquant ivoirien a coûté 125 millions d’euros fixes, auxquels se sont ajoutés 15 millions de bonus. Il est devenu le joueur le plus cher de l’histoire du Real Madrid devant Bellingham. Avec ces deux records en moins d’une semaine, Yan Diomandé s’impose comme l’une des révélations de la saison madrilène.