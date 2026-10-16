Après le départ de Mbappé, Nike s’offre Michael Olise, une autre star des Bleus

Nike tient le successeur de Kylian Mbappé parmi les grandes figures du football français. Selon une information révélée par Footy Headlines et relayée par le quotidien espagnol AS ce 16 octobre 2026, la marque américaine a conclu un accord de sponsoring avec Michael Olise, le joueur du Bayern, pour faire de lui l’un des principaux ambassadeurs de sa gamme de chaussures de football. Les modalités financières n’ont pas été dévoilées.

Le 18 septembre 2026, Kylian Mbappé a quitté Nike après environ vingt ans de collaboration. L’attaquant du Real Madrid s’est engagé avec la marque suisse On pour dix ans, devenant aussi actionnaire de l’entreprise. Son départ a marqué la fin d’une ère pour l’équipementier américain.

Michael Olise et la gamme Hypervenom

Rappelons que Michael Olise évolue jusqu’ici sans contrat de sponsoring avec un équipementier pour ses crampons. Le joueur privilégiait les Nike Hypervenom Phantom III, un modèle commercialisé en 2017 qui a été retiré du marché depuis quelques années.

D’après Footy Headlines, Nike envisage le retour de la gamme Hypervenom en 2027 et prévoit d’arrêter de façon progressive sa ligne Phantom. Michael Olise pourrait donc devenir l’un des principaux visages de ces nouvelles chaussures. Le français aurait déjà testé un prototype de la future génération Hypervenom à l’entraînement en juin 2026.