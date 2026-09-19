Nike : ce qui a poussé Kylian Mbappé à refuser les 20 millions proposés par l’équipementier

Kylian Mbappé a choisi On après l’expiration, le 31 juillet 2026, de son contrat individuel avec Nike. Le Français a signé pour dix ans avec la marque suisse, qui lui propose une rémunération financière complétée par une participation au capital de l’entreprise.

Le choix du capitaine des Bleus intervient alors que Nike avait formulé une proposition particulièrement importante pour tenter de le conserver. Selon L’Équipe, l’équipementier américain lui avait proposé un nouveau contrat d’une dizaine d’années pour plus de 20 millions d’euros par an. Un accord qui aurait placé Mbappé parmi les sportifs les mieux rémunérés au monde par leur équipementier.

Nike continuait pourtant à miser sur Mbappé

Le départ du joueur n’était pas encore acté publiquement au début du mois d’août. Son contrat Nike avait expiré le 31 juillet, mais la marque américaine continuait à communiquer autour de lui.

Le 10 août, Nike a ainsi dévoilé une nouvelle Mercurial Superfly 11 Elite portant la signature de Mbappé. Le modèle reprenait plusieurs références à son parcours et à ses précédentes chaussures signature. La marque présentait cette nouvelle paire comme une continuité de l’histoire construite avec le joueur.

Cette campagne est intervenue seulement dix jours après la fin du contrat. À cette période, l’avenir de Mbappé avec Nike restait incertain et plusieurs scénarios étaient évoqués. Sportune relevait alors que la sortie de cette nouvelle paire pouvait être interprétée comme un signe de continuité entre les deux parties.

Quelques semaines plus tôt, L’Équipe avait déjà décrit la prolongation du Français comme un enjeu important pour Nike. Le contrat devait prendre fin le 31 juillet et les discussions s’étaient intensifiées avant cette échéance.

On a proposé à Mbappé autre chose qu’un simple contrat

Le choix de Mbappé ne se résume pas au montant annuel proposé par Nike. Avec On, le joueur devient actionnaire de l’entreprise en plus de recevoir une rémunération financière, dont le montant n’a pas été communiqué. Il doit aussi participer au développement des futurs produits de football de la marque, dont les premiers modèles sont attendus à partir de 2027.

Le projet a aussi bénéficié de l’implication de Thierry Henry, devenu directeur du football de On. Selon L’Équipe, Henry échangeait depuis plusieurs mois avec Mbappé pour le convaincre de rejoindre l’aventure.

« Dès le début, ce qui m’a séduit chez On, c’est l’opportunité de bâtir quelque chose d’inédit pour façonner le football de demain », a déclaré Mbappé dans le communiqué annonçant son arrivée chez On.

Une rupture après près de vingt ans avec Nike

Le changement constitue une rupture avec une marque qui accompagnait Mbappé depuis son adolescence. Nike travaillait avec lui depuis ses 9 ans, soit près de vingt ans avant l’annonce de son départ.

La marque américaine conserve toutefois un lien important avec le football français. Son contrat avec la Fédération française de football court jusqu’en 2034 et représente, selon L’Équipe, un engagement financier supérieur à 100 millions d’euros par an. Le départ de Mbappé concerne donc son partenariat individuel et ne remet pas en cause l’équipement de l’équipe de France par Nike.