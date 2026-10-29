Après l’Iran, Obama attaque Trump sur l’Ukraine et l’accuse de céder face à Poutine

L’ancien président poursuit ses critiques contre la stratégie de Donald Trump, cette fois sur l’Ukraine et sa relation avec Moscou. Lors d’un rassemblement démocrate en Géorgie, mercredi 28 octobre, Barack Obama a accusé l’administration Trump de se montrer trop conciliante envers Vladimir Poutine. Il affirme que le président « trahit les Ukrainiens » qui se battent pour leur liberté et leur démocratie.

Rappelons que lors d’un meeting à Cleveland, dans l’Ohio le 24 octobre, il avait déjà attaqué la stratégie militaire de Trump en Iran. Il a défendu l’accord nucléaire de 2015. Pour lui, Téhéran n’avait pas d’armes nucléaires parce qu’il avait mis en place « un accord » reconnu par tous comme efficace, sans tirer un seul missile.

Un rapprochement avec Moscou jugé dangereux

Obama reproche à Trump de ménager Poutine alors que Washington multiplie les initiatives avec Moscou. Le président Trump a annoncé à la mi-octobre, un accord de cessation des frappes contre les infrastructures énergétiques entre la Russie et l’Ukraine, sans informé Volodymyr Zelensky. Un accord sur le diesel avec la Russie a suivi. Moscou poursuivait ses bombardements, notamment contre une centrale électrique à Kharkiv. Pour Obama, la Maison-Blanche « plie le genou devant Vladimir Poutine » et abandonne les Ukrainiens.

Il relie ces dossiers à la guerre contre l’Iran. Selon lui, le conflit a offert à Téhéran un « droit de veto » sur le détroit d’Ormuz, par où transite une grande partie du pétrole mondial. Il dénonce aussi une guerre commerciale avec le Canada et accuse le président d’être « obsédé » par son enrichissement personnel et celui de sa famille, à travers des contrats publics et des cryptomonnaies.