Argentine - Bénin : Messi titulaire pour ses adieux, les compositions des équipes sont connues

Lionel Messi est bien dans le onze de départ pour son dernier match avec l’Argentine. À 39 ans, le capitaine de l’Albiceleste dispute sa 208e et dernière sélection face au Bénin, au Monumental de Buenos Aires. Le coup d’envoi est fixé à minuit, heure du Bénin, dans la nuit du mardi 6 au mercredi 7 octobre 2026. Le stade affiche complet pour une soirée toute entière consacrée à son départ.

Le « 10 » quitte la sélection avec 207 sélections et 125 buts, deux records. Sa carrière en sélection aura duré 21 ans. Il avait déjà annoncé une première retraite internationale en 2016, avant de revenir pour le Mondial 2018, puis de tout gagner : Copa América 2021, Coupe du monde 2022 au Qatar et Copa América 2024. Cette année, l’Argentine a perdu en finale du Mondial 2026 face à l’Espagne (1-0), le 19 juillet. Il a ensuite perdu son père Jorge, décédé le 8 août. Le 31 août, Messi a officialisé son départ sur Instagram. « Je vous jure que j’ai toujours tout donné », a-t-il écrit, avant de conclure son message par « Merci à Dieu de m’avoir fait Argentin ». Le président de l’AFA, Claudio Tapia, a voulu lui offrir les adieux qu’il mérite vraiment, devant quelque 85 000 supporters.

En face, le Bénin vit un moment unique. Les deux sélections ne s’étaient jamais affrontées, et les Guépards courent toujours après une première qualification à la Coupe du monde. Le voyage a été rude : 23 heures en classe économique. Le sélectionneur Gernot Rohr refuse que son équipe soit une simple invitée : il veut faire bonne figure et opposer une belle adversité. Le défenseur Mohamed Tijani espère repartir avec le maillot de Messi.

Les compositions

L’Argentine s’appuie sur Emiliano Martínez dans les buts, devant une défense composée de Nicolás Tagliafico, Agustín Giay, Cristian Romero et Nicolás Otamendi. Au milieu, Rodrigo De Paul, Enzo Fernández et Alexis Mac Allister encadrent Lionel Messi, associé en attaque à Julián Álvarez et Lautaro Martínez.

Le Bénin aligne Souke Dandjinou dans le but, protégé par Liam Omore, Tamimou Ouorou, Yohan Roche et Yamirou Ouorou. Hassane Imourane, Mohamed Tijani et Sessi D’Almeida occupent le milieu, tandis que Tosin Aiyegun, Rodolfo Aloko et Junior Olaitan composent l’attaque.