Armement : deux industriels marocains mobilisés autour d’un projet d’avions militaires

Le constructeur sud-coréen Korea Aerospace Industries (KAI) a signé un protocole d’accord avec Maintenance Aero Maroc et SABCA Maroc. En effet, cette coopération doit renforcer sa candidature pour fournir des avions d’entraînement aux Forces royales air, alors que le royaume cherche à renouveler ses appareils.

Le marché marocain des avions militaires attire les constructeurs étrangers. Jeudi 8 octobre, à l’occasion du Marrakech Air Show, Korea Aerospace Industries (KAI) a signé un protocole d’accord avec deux industriels implantés au Maroc : Maintenance Aero Maroc (MAM) et SABCA Maroc. L’objectif est d’explorer des possibilités de coopération commerciale et industrielle afin de convaincre les Forces royales air de choisir ses appareils pour former leurs futurs pilotes de chasse.

Pour rappel, les deux partenaires disposent déjà de compétences dans le secteur aéronautique. MAM intervient dans l’entretien, la réparation et la modernisation d’avions militaires, tandis que SABCA Maroc travaille notamment dans l’assemblage de structures aéronautiques. À ce sujet, dans son annonce du 8 octobre, MAM précise que les discussions concernent notamment le T-50, un avion d’entraînement supersonique. Cependant, aucun calendrier de livraison, volume de commande ou montant financier n’a été annoncé.

L’industrie marocaine, un atout pour KAI

Le secteur aéronautique marocain compte environ 160 entreprises et emploie 25 000 personnes, selon Reuters. En outre, ses exportations pourraient passer de 3 à 5 milliards de dollars par an d’ici trois ans, d’après le Groupement des industries marocaines aéronautiques et spatiales. Ce tissu industriel peut intéresser des constructeurs étrangers comme KAI, qui cherchent à nouer des partenariats avec des entreprises déjà implantées dans le royaume.

Par ailleurs, le Maroc cherche à remplacer ses Alpha Jet, utilisés depuis plusieurs décennies pour la formation des pilotes. KAI propose la famille T-50, dont est issu le FA-50, une version capable d’assurer l’entraînement avancé et des missions de combat léger.

Pour défendre son offre, le constructeur a consacré un espace au FA-50 lors du salon de Marrakech, organisé du 7 au 10 octobre. Selon le quotidien sud-coréen The Asia Business Daily, le stand a reçu la visite d’Abdeltif Loudiyi, ministre délégué chargé de l’Administration de la défense nationale, ainsi que de hauts responsables militaires marocains. Enfin, KAI met en avant ses exportations vers la Pologne, les Philippines et la Thaïlande.