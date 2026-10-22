Armes nucléaires : Zelensky pointe le risque que court Poutine en cas de frappe contre l’Ukraine

Plus de quatre ans après le début de la guerre en Ukraine, la question nucléaire continue de peser dans les débats. Dans une interview vidéo exclusive diffusée ce jeudi 22 octobre, Steven Bartlett, entrepreneur, auteur et animateur britannique du podcast The Diary Of A CEO, a interrogé le président ukrainien Volodymyr Zelensky sur le risque d’un recours à l’arme nucléaire par la Russie.

Pour rappel, depuis février 2022, le Kremlin agite la menace atomique. Vladimir Poutine a placé les forces nucléaires russes en « état de préparation spéciale au combat » dès les premiers jours du conflit. Le 24 février 2026, Dmitri Medvedev, vice-président du Conseil de sécurité, a promis d’employer « tous les moyens nécessaires » contre des cibles en Ukraine si Londres et Paris fournissaient à Kiev une technologie nucléaire. Début octobre, Vladimir Poutine a averti que la Russie pourrait utiliser « tous les types d’armes », y compris nucléaires, en cas d’attaque de l’OTAN contre l’enclave de Kaliningrad, tout en assurant ne pas avoir « l’intention d’attaquer qui que ce soit ».

Un calcul qui pourrait se retourner contre Moscou

Sur le risque d’une escalade vers des armes encore plus terribles, Volodymyr Zelensky affirme que : « Cela traverse l’esprit de tout le monde, après ce qu’ils ont fait, qu’ils puissent faire quelque chose de pire. » Il estime toutefois que le Kremlin ne franchira pas le pas : « je ne pense pas qu’ils prendront le risque d’utiliser des armes nucléaires parce qu’alors je pense qu’ils n’auront définitivement, j’en suis sûr, plus aucun allié, y compris des pays comme l’Amérique, la Chine. »

Selon lui, le danger dépasse le théâtre ukrainien : « c’est beaucoup trop dangereux, même pour des puissances nucléaires ». Zelensky craint que si : « si une arme nucléaire est utilisée une fois, elle pourrait être utilisée une deuxième et une troisième fois ».

Sur le comportement de Poutine, il décrit « un homme et un système qui, jusqu’à la fin de ses jours, s’accrochera » au pouvoir et affirme être « plus que certain » que la transmission ne se fera qu’à la mort du dirigeant russe : « ce n’est que lorsque sa vie prendra fin qu’il quittera le Kremlin ». Il a également évoqué la situation actuelle, « cette semaine avec Trump, avec la Russie et cet accord sur le diesel qui a été conclu ».