Avec 1 040 milliards de dollars, Elon Musk pèse près de quatre fois la fortune de Jeff Bezos

par
FacebookTwitterWhatsApp

Elon Musk vaut désormais plus que les trois personnes classées derrière lui réunies. En effet ce lundi 5 octobre 2026, la hausse des actions SpaceX et Tesla à Wall Street, aux États-Unis, a ajouté 65,4 milliards de dollars à sa fortune, portée à 1 040 milliards de dollars. C’est environ 3,75 fois celle de Jeff Bezos, troisième du classement. À 55 ans, le patron des deux groupes repasse la barre symbolique des 1 000 milliards, une première depuis trois mois.

Le Bloomberg Billionaires Index, qui publie ce classement, indique une progression de 6,7 % en une séance. Et pour cause, les titres des deux entreprises pèsent plus de 98 % de la fortune de l’entrepreneur. Rappelons qu’Elon Musk avait franchi ce seuil le 12 juin, au lendemain de l’introduction en Bourse de SpaceX, devenant le premier homme à atteindre 1 000 milliards de dollars. Il l’avait perdu peu après. Ensuite, fin juillet, sa fortune avait reculé de plus de 600 milliards de dollars par rapport à son sommet.

Jeff Bezos et Larry Page loin derrière

Derrière Musk, Larry Page occupe la deuxième place avec 297 milliards de dollars, en hausse de 2,69 milliards sur la journée; Jeff Bezos suit avec 277 milliards, et son patrimoine n’a bougé que de 94,5 millions de dollars lundi. Enfin, Sergey Brin est quatrième, avec 276 milliards.

Laisser un commentaire