Elon Musk ironise sur la perte de son titre de trillionnaire

Elon Musk a publié un simple message sur X : « (Ancien) Trillionnaire ». Le post, mis en ligne il y a 16 heures, a déjà généré plus de 260 000 likes et 15,7 millions de vues.

Une chute de fortune spectaculaire depuis juin

Le patron de Tesla et SpaceX avait franchi la barre symbolique des 1 000 milliards de dollars le 12 juin 2026, au lendemain de l’entrée en Bourse de SpaceX au Nasdaq. Sa fortune avait alors culminé à environ 1 450 milliards de dollars le 16 juin, portée par l’envolée du titre SpaceX, coté sous le symbole SPCX. Selon Forbes, sa fortune est retombée à 722,4 milliards de dollars le 23 juillet, soit une baisse de plus de 700 milliards de dollars en six semaines. D’autres agrégateurs, dont Bloomberg, situaient encore sa fortune entre 719 et 850 milliards de dollars fin juillet, les écarts s’expliquant par des méthodes de valorisation différentes de ses parts dans SpaceX, xAI et ses stock-options Tesla.

Ce que cette richesse ne dit pas

Aucun document public ne précise quelle part de cette fortune Musk pourrait effectivement encaisser sans faire chuter les cours boursiers dont elle dépend : l’essentiel reste en actions et en options. La semaine écoulée illustre cette volatilité : un lancement raté de la fusée Starship s’est ajouté à des résultats trimestriels jugés décevants pour Tesla, deux revers survenus en quelques jours.

Un record resté unique

Musk demeure, malgré cette baisse, l’homme le plus riche du monde, avec une avance d’environ 440 milliards de dollars sur son plus proche poursuivant, Larry Page, cofondateur de Google, crédité de 276 milliards de dollars selon le classement Bloomberg. Il reste aussi, à ce jour, la seule personne à avoir dépassé le seuil des 1 000 milliards de dollars de fortune personnelle, un cap atteint pour la première fois dans l’histoire moderne des classements de milliardaires.