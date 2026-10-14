Avec 600 000 Ukrainiens sans électricité, Zelensky demande à Trump de sanctionner la Russie

Une attaque russe a privé d’électricité au moins 600 000 personnes en Ukraine dans la nuit du 13 au 14 octobre 2026. Moscou a tiré 39 missiles et 128 drones, qui ont endommagé une trentaine d’installations énergétiques, pétrolières et gazières, d’après Kyiv Post. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé à Donald Trump de fortes sanctions contre la Russie, alors que Washington et Kiev s’opposent depuis des semaines sur un autre dossier énergétique : les frappes ukrainiennes contre les raffineries russes.

Des sanctions et des missiles Patriot réclamés à Trump

Zelensky a qualifié l’attaque de « mépris flagrant envers l’Amérique ». Il demande à Trump d’appliquer la législation portée par le sénateur Lindsey Graham, décédé en juillet, qu’il présente comme l’outil nécessaire pour accentuer la pression sur Moscou. Il réclame aussi des intercepteurs supplémentaires pour les systèmes antiaériens Patriot. Le dirigeant ukrainien a ajouté que « la paix ne peut s’obtenir que par la force », une formule que Kyiv Post associe à l’ancien président américain Ronald Reagan.

Les raffineries russes, source de tensions depuis septembre

À la mi-septembre, Trump a publiquement demandé à Zelensky de cesser de viser les raffineries russes. Selon lui, ces frappes contribuaient à la hausse des prix du diesel, alors que les cours des carburants atteignaient des niveaux records aux États-Unis. Le ministère ukrainien de la Défense a pourtant revendiqué les frappes de 12 grandes raffineries russes au cours du mois de septembre. Le président américain a ensuite annoncé un accord avec Vladimir Poutine pour livrer du diesel russe aux marchés américain et international. Pour ce faire, le département du Trésor américain a délivré une licence générale autorisant ces transactions jusqu’au 7 avril 2027.

Un cessez-le-feu énergétique annoncé le 11 octobre

Zelensky s’était dit prêt à stopper les frappes sur les raffineries si Moscou cessait de viser les infrastructures énergétiques ukrainiennes. Le 11 octobre, Trump a annoncé un cessez-le-feu énergétique entre l’Ukraine et la Russie. Le président ukrainien a indiqué que son pays s’était abstenu de frapper des sites russes dans la nuit du 11 au 12 octobre, tandis que la Russie avait attaqué plusieurs installations énergétiques ukrainiennes. La nouvelle attaque russe intervient trois jours après cette annonce. Kiev réclame des sanctions contre Moscou, tandis que Washington cherche à contenir les prix du carburant. Les deux capitales ne s’accordent toujours pas sur la manière d’user de l’énergie comme moyen de pression.