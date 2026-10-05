Avion FlyDubai dévié : Israël avait prévu de l'abattre malgré 150 Israéliens à bord

Israël était prêt à abattre un avion civil transportant plus de 150 de ses propres citoyens. Le 30 septembre 2026, un appareil de FlyDubai reliant Dubaï à Tel-Aviv a émis le code de détournement en plein vol. CBS News rapporte, d’après deux sources israéliennes ayant une connaissance directe du dossier, que le dispositif prévu pour ce scénario a été enclenché. Un comité préétabli a été réuni en urgence, un centre de commandement installé, des chasseurs envoyés dans les airs et l’espace aérien israélien fermé. Les autorités craignaient qu’un appareil de ligne soit lancé contre une cible sur leur territoire.

Une décision réservée au Premier ministre

Selon ces sources, si les auteurs présumés avaient gardé le silence radio et formulé aucune exigence, le comité aurait joint le ministre de la Défense, Israel Katz, puis le Premier ministre Benyamin Nétanyahou. Dès que l’appareil serait entré dans un périmètre défini, des chasseurs seraient passés par l’espace aérien de la Jordanie. Les pilotes auraient approché l’avion au plus près pour observer le cockpit, tenter un contact visuel avec l’équipage, puis examiner la cabine pour évaluer la situation des passagers.

Le protocole prévoit l’abattage d’un avion détourné qui s’approche du territoire, mais seul le chef du gouvernement pouvait trancher. Les sources expliquent que la perte de l’appareil serait jugée préférable à des centaines de morts si l’avion percutait les immeubles Azrieli de Tel-Aviv, l’aéroport ou une autre cible de grande valeur.

Ce scénario ne s’est jamais concrétisé. Le commandant de bord avait été attaqué dans le cockpit par le copilote, mais il a réussi à ouvrir la porte à des passagers, qui ont maîtrisé l’homme. Des pilotes de FlyDubai qui voyageaient hors service ont ensuite posé l’appareil à Tabuk, en Arabie saoudite. Deux responsables américains ont indiqué à CBS que quatre passagers possédaient la double nationalité américaine et israélienne. L’un des passagers, Ron Levi, a décrit à la chaîne « l’expérience la plus effrayante de notre vie ».

L’affaire a ensuite suscité des lectures divergentes. Benyamin Nétanyahou a déclaré à CBS : « Je ne pense pas qu’il s’agissait d’un détournement », estimant que « cela ressemble à une tentative de suicide ». Le lendemain, il a affirmé que le copilote avait « subi une radicalisation islamiste », d’après des informations personnelles recueillies lors de l’interrogatoire. Les premiers éléments de l’enquête israélienne penchent pour l’acte d’un « loup solitaire », sans que les motifs aient été établis. Israël a dépêché des représentants aux Émirats arabes unis pour participer aux investigations, qui se poursuivent.