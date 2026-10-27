Ballon d’Or 2026 : après son échec, Mbappé accusé d’avoir voulu forcer son sacre

Deuxième derrière Harry Kane au Ballon d’Or 2026, Kylian Mbappé fait l’objet de vives critiques de Bertrand Latour. En effet, sur Canal+, le journaliste remet en cause l’attitude de l’attaquant français dans sa quête du trophée individuel.

La 70e cérémonie du Ballon d’Or s’est tenue lundi 26 octobre 2026 au London Palladium, à Londres, en Angleterre. L’attaquant anglais Harry Kane, qui évolue au Bayern Munich, a remporté le trophée masculin, succédant au Français Ousmane Dembélé, lauréat en 2025. Auteur de 73 buts avec son club et sa sélection durant la saison 2025-2026, Kane devient le premier joueur anglais à décrocher cette distinction depuis Michael Owen, sacré en 2001.

Derrière lui, Kylian Mbappé termine deuxième et signe le meilleur classement de sa carrière dans cette course au trophée. Cependant, cette performance n’a pas empêché Bertrand Latour de critiquer son attitude sur le plateau de Canal+. Le journaliste lui reproche d’avoir trop cherché à influencer les votants pour obtenir la récompense. Il a exprimé son désaccord en des termes particulièrement directs.