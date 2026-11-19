Volodymyr Zelensky affirme que Moscou a, à plusieurs reprises, préparé des opérations destinées à le faire disparaître. Dans un échange accordé à Richard Engel, correspondant de NBC News à Kyiv, diffusé le 19 novembre 2026, le chef de l’État explique pourquoi il ne compte pas bouleverser ses journées, malgré les mises en garde répétées de son entourage sécuritaire. Moscou n’a pas réagi.

Depuis le début de la guerre en février 2022, Zelensky affirme avoir été visé à maintes reprises. En 2023, il a déclaré au tabloïd britannique The Sun avoir échappé à au moins cinq ou six tentatives, selon les termes rapportés par NBC News. Au Guardian, il a affirmé qu’au début de la guerre, l’une de ces tentatives avait coûté la vie à des membres du Bureau présidentiel.

Un refus assumé

Selon ses propos, ses agents de sécurité le pressent régulièrement de se montrer plus prudent et de transformer son rythme de vie. Il affirme : « Tu dois faire attention. Il faut changer ta vie. Il faut être plus en sécurité. Tu dois changer ta journée, ta nuit. » Pourtant, il n’entend pas s’y plier : « Je ne peux pas me concentrer là-dessus », déclare-t-il, avant d’ajouter qu’il « ne peut pas » modifier sa façon de vivre. Pour lui, s’adapter à la menace reviendrait à renoncer à l’essentiel. « Sinon, ce ne serait pas la vie pour laquelle nous nous battons. Nous nous battons pour la liberté. »

Pour rappel, le 7 mai 2024, les autorités ukrainiennes ont annoncé avoir arrêté deux responsables de la sécurité impliqués dans un complot coordonné par la Russie visant à assassiner de hauts responsables, dont le président Zelensky. Le service de sécurité ukrainien (SBU) avait aussi affirmé avoir démantelé un réseau d’agents dirigé par le FSB russe. Moscou n’a pas réagi à ces accusations.