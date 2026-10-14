Ballon d'Or 2026 : Messi n'a pas été invité à remettre un trophée à Londres, selon Fabrizio Romano

Le journaliste italien Fabrizio Romano a affirmé mardi 13 octobre 2026 que Lionel Messi ne remettra aucun trophée lors de la cérémonie du Ballon d’Or. « Lionel Messi ne remettra aucun trophée aux vainqueurs du Ballon d’Or, car il n’a pas été invité à le faire. » a déclaré le journaliste. Pour rappel selon la rumeur, l’Argentin allait monter sur scène pour remettre le prix au lauréat et ce, malgré le fait qu’il soit lui-même candidat à un neuvième sacre.

Et pour cause, la première version venait du journaliste Juan Jesus. Il assurait que Messi serait présent au London Palladium et qu’il remettrait lui-même le trophée. Romano écarte cette idée, et il ajoute que la présence du joueur de l’Inter Miami n’est pas confirmée. Pour l’instant, aucune annonce officielle ne dit s’il viendra ou non. Ne pas être invité à remettre un prix ne veut pas dire être exclu de la soirée, mais sa venue reste à confirmer.

Messi, candidat à un neuvième Ballon d’Or

Messi a 39 ans et il figure parmi les 30 nommés annoncés le 8 septembre par France Football. C’est sa 17e nomination, soit une de moins que le record de Cristiano Ronaldo (18). Ce dernier est d’ailleurs absent de la liste pour la quatrième année de suite. L’Argentin a déjà gagné le trophée huit fois et il revient sur la liste après deux éditions sans nomination, en 2024 et 2025. Rappelons que parmi les nommés figurent aussi Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri, Erling Haaland, Harry Kane et Jude Bellingham. Le tenant du titre est Ousmane Dembélé, sacré en 2025. Pour la première fois, la cérémonie se tient à Londres et non à Paris.