Ballon d’Or 2026 : Papin écarte Mbappé et mise sur un autre attaquant

À quelques jours de la cérémonie du Ballon d’Or 2026, Jean-Pierre Papin a pris position dans le débat autour de Kylian Mbappé. En effet, l’ancien international français critique la communication de l’attaquant du Real Madrid et lui préfère Harry Kane, le capitaine de la sélection anglaise.

Interrogé le lundi 12 octobre 2026 dans l’émission LiveClub sur France Télévisions, Papin n’a pas remis en cause les qualités sportives de Mbappé. « Kylian, j’aime beaucoup, c’est un homme de records », a-t-il reconnu, avant de pointer ce qu’il considère comme un excès dans sa communication. « À un moment, c’est “moi, moi, moi et moi”. On devient Ballon d’Or, on ne peut pas toujours dire qu’on a envie de. Ce sont les autres qui décident », a-t-il déclaré.

Par ailleurs, selon l’ancien attaquant, la communication de Mbappé, qui donne l’impression qu’il se considère comme le seul candidat légitime, risque de desservir le joueur madrilène. Cependant, Papin distingue clairement cet aspect de ses performances : « Le reste, tout va bien », a-t-il précisé.

Harry Kane, le choix de Papin

Pour succéder à Ousmane Dembélé, sacré en 2025, l’ancien Marseillais a désigné Harry Kane comme son favori. « Harry Kane, il n’y a rien qui va de travers aujourd’hui », a-t-il affirmé. L’attaquant anglais, qui évolue au Bayern Munich, recueille ainsi le soutien de l’ancien lauréat, même si cette préférence ne préjuge pas du résultat du scrutin.

Pour rappel, en 1991, Jean-Pierre Papin avait remporté le Ballon d’Or après ses performances avec l’Olympique de Marseille. Cette distinction lui permet de témoigner de l’exigence associée à une telle récompense. Son expérience éclaire son analyse, sans pour autant lui conférer un rôle dans la décision finale.