Ballon d'Or 2026 : sur le podium derrière Kane, Yamal est soutenu et Mbappé critiqué

Même podium, mais pas le même accueil. Lamine Yamal a terminé troisième et Kylian Mbappé deuxième du Ballon d’Or, lundi 26 octobre 2026 au London Palladium, à Londres, au Royaume-Uni, derrière Harry Kane, sacré pour la première fois. Pendant la cérémonie, les caméras avaient pourtant filmé les deux joueurs abattus au moment de l’annonce du nom de Kane. Mais, le lendemain de la cérémonie, l’ailier du FC Barcelone a publié un message sur Instagram : « ÇA VIENDRA, les bonnes choses prennent du temps. J’ai confiance dans le chemin que je suis en train de tracer. Sans précipitation, avec enthousiasme et avec la certitude que mon heure viendra un jour ».

Dans la foulée, son président, Joan Laporta, l’avait déjà défendu à la sortie de la soirée : « Nous pensons que Lamine Yamal mérite le Ballon d’Or pour son talent individuel et pour les titres remportés. Il est très enthousiaste et nous sommes vraiment désolés pour lui ».

Yamal a aussi salué ses concurrents avant de tourner la page : « Félicitations aux vainqueurs, je me concentre à nouveau sur l’essentiel : faire en sorte que le FC Barcelone renoue avec la victoire ». Rappelons que Yamal avait déjà fini huitième en 2024 puis deuxième en 2025 et devient ainsi le premier joueur à entrer trois fois de suite dans le top 10 avant ses 20 ans.

Son entourage a été moins mesuré avec son oncle, Abdul Abdellaoui, qui a contesté le résultat du vote : « La vérité, c’est que c’est vraiment triste, je me sens très mal. Si vous aimez le football, vous allez voir Lamine, pas Harry Kane ».

Mbappé n’a pas commenté mais les critiques ont suivi

Dans la nuit de lundi à mardi, l’attaquant du Real Madrid a seulement publié sur ses réseaux sociaux une photo de lui sur le tapis rouge, accompagnée d’un emoji. Notons qu’il a échoué à quelques points du vainqueur, selon Vincent Garcia, rédacteur en chef de France Football. Il signe ainsi le meilleur classement de sa carrière au Ballon d’Or.

Ce silence a laissé la place aux critiques. Bertrand Latour s’en est pris à lui : « Ce n’est jamais arrivé avant que quelqu’un force autant pour avoir le Ballon d’Or. Il a été capable de dire que l’Afrique était un continent important pour lui pour avoir le Ballon d’Or. Ne t’embrouille pas avec tes amis, que tu connais depuis dix ans, pour avoir le Ballon d’Or ».