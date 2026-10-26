Ballon d'Or 2026 : trois articles annonçant Kane, Mbappé et Yamal publiés par erreur avant la cérémonie

Trois articles proclamant chacun un lauréat différent du Ballon d’Or 2026 ont été mis en ligne par erreur le lundi 26 octobre, sur le site officiel du trophée. Ils annonçaient les sacres de l’attaquant anglais du Bayern Munich Harry Kane, du Français du Real Madrid Kylian Mbappé et de l’Espagnol du FC Barcelone Lamine Yamal. Les textes ont disparu du site peu de temps après. L’incident est survenu en fin de journée, avant la 70e cérémonie prévue ce lundi soir au London Palladium, à Londres, au Royaume-Uni.

Ces articles étaient des brouillons préparés pour permettre une publication immédiate dès la proclamation du résultat, selon Yahoo Sports. Le site précise qu’ils sont apparus peu après 18h30. Le texte consacré à Yamal annonçait « Lamine Yamal remporte le Ballon d’Or 2026 et établit un record sans précédent ». Celui sur Mbappé était titré « Kylian Mbappé remporte le Ballon d’Or 2026 pour sa constance au plus haut niveau ».

Pour l’édition 2025, France Football avait imposé un secret total jusqu’à la cérémonie. Le lauréat lui-même n’était informé qu’au moment de la remise du trophée. En 2024, le Real Madrid avait renoncé au dernier moment à se rendre à Paris, le jour où Rodri a été couronné devant Vinícius Júnior, présenté comme le favori.