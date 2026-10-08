Ballon d’Or : Tchouaméni soutient Mbappé, mais refuse d’écarter Dembélé et Olise

À quelques jours de la cérémonie du Ballon d’Or, la course au prestigieux trophée reste particulièrement ouverte. L’édition 2026 du Ballon d’or s’annonce comme l’une des plus indécises de cette décennie. En effet, il n’y a pas de favoris clairs qui se détachent même si des noms sont cités régulièrement. Parmi les prétendants français, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé et Michael Olise occupent une place importante. Aurélien Tchouaméni, interrogé sur cette bataille au cours d’un entretien accordé à France24 a préféré ne pas désigner un seul favori.

Le milieu du Real Madrid reconnaît toutefois les arguments de son coéquipier en club qui est Kylian Mbappé. « Évidemment, Kylian a fait une saison exceptionnelle, je pense qu’il le mérite » a expliqué le milieu français. Une déclaration qui constitue un soutien clair à Mbappé, sans pour autant faire de lui le choix exclusif du joueur français.

Tchouaméni cite aussi Dembélé et Olise

Dans son intervention, Tchouaméni a rapidement élargi la discussion aux autres prétendants tricolores. Il a notamment mis en avant Ousmane Dembélé, auteur d’une saison remarquable avec le Paris Saint-Germain et vainqueur de la Ligue des champions. « Il y a Ousmane qui a fait des choses incroyables avec le Paris Saint-Germain », a rappelé le madrilène, avant de citer également Michael Olise. Le joueur du Bayern Munich fait ainsi partie des trois français évoqués spontanément par Tchouaméni.

Pour l’ancien monégasque, une chose semble néanmoins plus importante que le choix d’un nom. En effet, il estime que le trophée du Ballon d’or doit revenir à un français. Tchouaméni reconnaît les mérites de Mbappé, mais ne souhaite pas minimiser ceux de Dembélé et Olise. Le verdict, lui, sera connu lors de la cérémonie du Ballon d’Or, prévue le 26 octobre à Londres.