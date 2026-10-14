Belgique: ce que l'on sait des perquisitions chez les proches de Tshisekedi

C’est une affaire qui ébranle les hautes sphères du pouvoir en République démocratique du Congo (RDC) depuis la Belgique. En effet, ce mercredi 14 octobre, divers médias belges ont annoncé que la justice a mené des perquisitions visant des personnalités proches du président Félix Tshisekedi.

De sources concordantes, il s’agit de personnes issues du premier cercle de Tshisekedi. Les perquisitions ont eu lieu à Bruxelles et dans la région wallonne. Ces perquisitions sont liées à une enquête portant sur des soupçons de blanchiment. Pour le moment, les autorités belges n’ont pas livré de plus amples informations concernant le dossier.

Bernard Maingain le facteur X

L’homme qui a contribué à l’avènement de cette affaire se nomme Bernard Maingain, avocat belge. C’est lui qui a déposé une plainte auprès de la justice belge visant certaines personnalités proches de Tshisekedi. Maingain les soupçonnait de faire partie d’un circuit de blanchiment d’argent. L’avocat belge a posé les bases, puis les choses se sont accélérées en 2025, lorsque des organisations non gouvernementales ont à leur tour déposé une série de plaintes. C’est ainsi qu’une instruction pour blanchiment a été ouverte.

À la suite des perquisitions effectuées chez les proches de Félix Tshisekedi, maître Bernard Maingain a donné une interview au média congolais Actualité CD, dans laquelle il apporte des bribes d’informations concernant la genèse de sa plainte. Il a notifié qu’il y a beaucoup à dire sur cette affaire, mais, dans le même temps, il affirme ne pas vouloir livrer de détails afin de ne pas interférer dans l’enquête de la justice.

Ces perquisitions en Belgique interviennent à un moment où la République démocratique du Congo est confrontée à de nouveaux soubresauts politiques. En effet, ce lundi 11 octobre, Joseph Kabila a officiellement apporté son soutien au mouvement rebelle du M23, créant de facto le Front pour la refondation de la nation. L’annonce de Kabila vient complexifier davantage la crise à l’est de la RDC, alors que la communauté internationale s’efforce de trouver une solution définitive.