Bénin : 116 migrants, dont 22 femmes, rentrés volontairement du Niger avec l'appui de l'OIM

Cent seize migrants béninois, dont 22 femmes, sont retournés volontairement du Niger le mois dernier, a annoncé l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) le 9 octobre. Avec l’appui du gouvernement béninois, l’organisation les accompagne vers un retour sûr dans leurs communautés, grâce au partenariat de l’Union européenne.

Des retours encadrés par l’OIM et l’Union européenne

Cette opération intervient après un autre retour de grande ampleur. Entre le 3 et le 10 septembre 2026, 250 migrants béninois, dont 20 femmes, ont été rapatriés d’Algérie vers Cotonou, à bord de trois vols organisés les 3, 8 et 10 septembre. Ces opérations sont réalisées dans le cadre du Programme d’assistance au retour volontaire et à la réintégration (AVRR), conduit par l’OIM en collaboration avec les autorités béninoises.

Le Niger se trouve sur l’une des principales routes migratoires de l’Afrique de l’Ouest, qui mène vers l’Afrique du Nord puis vers l’Europe. Les ressortissants ouest-africains y arrivent souvent après des expulsions d’Algérie : plus de 6 000 migrants refoulés d’Algérie auraient trouvé refuge à Assamaka en avril 2025, selon le gouverneur d’Agadez. Face à cette situation, les programmes de retour volontaire, soutenus par l’Union européenne dans le cadre du programme MPRR-SSA, apparaissent comme une réponse pour des migrants. Pour les rapatriés, il s’agira de retrouver un emploi, un revenu et une place au sein de leur communauté.