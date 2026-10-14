Bénin : 201 milliards FCFA pour la route Godomey-Ouidah-Hillacondji (détails)

Le Bénin a obtenu 249,5 milliards FCFA de financements auprès de la Banque islamique de développement (BID) et de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (BADEA). Conclus les 12 et 13 octobre 2026 à Bangkok, ces trois accords concernent la réhabilitation de l’axe routier Godomey-Ouidah-Hillacondji, l’amélioration de la productivité agricole et l’extension du réseau électrique.

Ces accords ont été signés en marge des Assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international (FMI). Selon un communiqué de la présidence de la République, ils s’inscrivent dans la stratégie de financement des investissements structurants défendue par le président Romuald Wadagni.

201,3 milliards FCFA pour la route Godomey-Ouidah-Hillacondji

En effet, la BID apporte 201,3 milliards FCFA pour l’aménagement de l’axe Godomey-Ouidah-Hillacondji, long d’environ 94 km. Cette route constitue un maillon du corridor Abidjan-Lagos, qui relie plusieurs centres économiques d’Afrique de l’Ouest.

Les travaux couverts par ce financement concernent notamment les sections Godomey-Ouidah, sur 35,9 km, et Grand-Popo-Hillacondji, sur 20,134 km. D’autres partenaires contribuent à la réalisation de l’ensemble du projet. C’est le cas de la Banque ouest-africaine de développement (BOAD) qui finance la section Ouidah-Guézin à hauteur de 60 milliards FCFA, tandis que la Banque africaine de développement (BAD) apporte 111,9 milliards FCFA pour la section Comè-Grand-Popo. Le projet vise à améliorer les échanges commerciaux et la circulation des marchandises entre le Bénin et les pays voisins.

12,5 milliards FCFA pour la productivité agricole

Quant au deuxième accord, il prévoit un financement de 12,5 milliards FCFA pour un programme consacré à la fertilité des sols. Le projet repose notamment sur le développement durable des cultures à base de légumineuses.

Il couvrira 48 communes réparties dans cinq pôles de développement agricole. Les interventions doivent contribuer à améliorer les rendements, les revenus des petits exploitants et la sécurité alimentaire. Elles visent également à renforcer la résistance des producteurs aux effets des changements climatiques, particulièrement dans les zones confrontées à la dégradation des terres.

L’électricité étendue à 127 localités

Il y a enfin, le troisième financement qui est accordé par la BADEA. Il s’élève à 65 millions de dollars, soit environ 35,75 milliards FCFA. Il est destiné au Projet d’accès durable et sécurisé à l’électricité (PADS-BEE). Ce programme permettra à la Société béninoise d’énergie électrique (SBEE) d’étendre et de moderniser son réseau dans 127 localités. Les prévisions font état de 61 127 ménages à raccorder, ainsi que de plusieurs services publics et de 4 300 très petites entreprises à desservir. L’Alibori, l’Atacora, l’Atlantique, le Borgou, les Collines, l’Ouémé et le Plateau sont les territoires concernés.