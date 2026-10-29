Bénin : 30 millions d’euros mobilisés pour quatre centrales solaires

AXIAN, la Caisse des Dépôts et Consignations du Bénin (CDC Bénin), la Société financière internationale (IFC) et Proparco ont signé des accords de financement de 30 millions d’euros pour le projet solaire IPP50. L’annonce a été faite le jeudi 29 octobre 2026 à Cotonou.

D’un coût global de 45 millions d’euros, le projet prévoit la construction et l’exploitation de quatre centrales photovoltaïques à Natitingou, Djougou, Parakou et Bohicon. Leur capacité cumulée atteindra 62 mégawatts-crête (MWp). Selon les prévisions, ces installations devraient produire environ 110 gigawattheures d’électricité renouvelable par an.

Le financement annoncé est assuré conjointement par l’IFC et Proparco. L’IFC mobilise notamment des ressources du Fonds pour les technologies propres (CTF), destiné à soutenir les investissements dans les solutions à faibles émissions de carbone.

Une mise en service prévue en 2028

À terme, les centrales devraient fournir de l’électricité à environ 383 000 personnes et contribuer à réduire la dépendance du Bénin aux importations d’énergie. Le projet devrait également permettre d’éviter près de 62 000 tonnes d’émissions de CO₂ chaque année.

L’électricité produite sera vendue à la Société béninoise de production d’électricité (SBPE), dans le cadre de contrats d’achat à long terme. La mise en service commerciale des installations est annoncée pour le premier trimestre 2028, avec une concession prévue sur vingt ans.

IPP50 constitue le premier projet de production indépendante d’électricité solaire au Bénin. Il repose sur un partenariat public-privé encadré par des conventions de concession accordées par l’État.

Le programme participe aux objectifs du pacte national de l’énergie, qui prévoit notamment l’accès à l’électricité pour 928 000 ménages supplémentaires d’ici 2030, un taux national d’électrification d’au moins 70 % et une part de 30 % d’énergies renouvelables dans le mix électrique. Il contribue également à l’initiative Mission 300, portée par le Groupe de la Banque mondiale et la Banque africaine de développement, qui ambitionne de connecter 300 millions de personnes à l’électricité en Afrique d’ici 2030.