Bénin : 50 109 enfants ont reçu gratuitement leur acte de naissance en septembre, selon l’ANIP

L’Agence nationale d’identification des personnes (ANIP) a annoncé ce 3 octobre que 50 109 enfants ont obtenu gratuitement leur acte de naissance au cours du mois de septembre. Ce bilan clôture les actions menées pour la Journée de l’Identité 2026, avec l’appui du projet WURI-Bénin.

En effet, l’agence avait initié le 16 septembre à Parakou, à l’occasion de la Journée internationale de l’identité, une opération de délivrance gratuite des actes de naissance. L’opération, soutenue par l’UNICEF, visait les enfants de moins de 14 ans n’ayant jamais obtenu d’acte de naissance auprès de l’ANIP et s’est achevée le 30 septembre. À Parakou, le directeur général, Aristide Guy Adjinacou Gnahoui, avait résumé l’objectif : « Aucun enfant ne doit être invisible à l’État. »

Des actions qui dépassent la gratuité

À Agonvè, dans la commune de Zangnannado, 814 enfants ont été enrôlés sur réquisition du procureur. L’ANIP a également remis 384 certificats FID à des personnes sans pièce d’identité et délivré 1 422 nouvelles Cartes d’Égalité de Chance à des personnes en situation de handicap. Elle a aussi lancé « Mon identité autrement », qui permet de découvrir l’origine de son nom et l’histoire de son identité sur eservices.anip.bj. Ces résultats reflètent l’ambition du pays d’offrir une identité légale à tous dès 2028, soit deux ans avant l’échéance de 2030 fixée par la cible 16.9 des Objectifs de développement durable.