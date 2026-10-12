Bénin : 500 000 FCFA versés pour intégrer l’armée, un militaire mis en cause

Au cours de la semaine écoulée, un militaire a été placé en garde à vue pour une affaire d’escroquerie. Selon Bip Radio qui a rapporté l’information, l’homme en uniforme sera présenté au procureur du tribunal d’Abomey-Calavi ce lundi 12 octobre. Il aurait soutiré à un individu, une somme de 500 mille francs. Il aurait promis à ce dernier des facilités pour entrer dans l’armée. L’affaire a été portée devant la justice après la promesse non tenue.

Rappelons qu’il y a quelques années, l’état-major général des Forces armées béninoises avait démenti une annonce faisant état d’un prétendu recrutement militaire spécial. Dans un message diffusé à la télévision nationale, l’institution avait invité le public à vérifier les informations auprès de ses canaux officiels. Les derniers recrutements au sein de l’armée attendent au total 850 militaires, dont 750 au titre du recrutement normal et 100 spécialistes.