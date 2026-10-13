Bénin : 500 millions d’euros mobilisés pour les routes, la santé et l’éducation avec l’appui de l’ICIEC

Le 12 octobre 2026, l’ICIEC, la Société islamique d’assurance des investissements et des crédits à l’exportation, a annoncé son soutien à une opération majeure au Bénin. Le pays vient de sécuriser un mécanisme de financement de 500 millions d’euros, destiné à ses objectifs de développement durable.

Cette opération reflète une dynamique d’investissements soutenue ces derniers jours. La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) a approuvé fin septembre, un prêt de 26,7 millions d’euros. Par ailleurs, le Benin Deal Room 2026, organisé du 16 au 18 septembre, a mis en relation investisseurs et porteurs de plus de vingt projets, dont les besoins de financement sont estimés entre 2 et 3 milliards de dollars.

Un cadre au service des priorités nationales

Le financement de l’ICIEC va soutenir des initiatives du Programme d’action du gouvernement 2021-2026 et de la feuille de route Vision 2060. Les projets visés doivent produire des bénéfices environnementaux et sociaux dans les transports, les routes, la santé, l’éducation et la justice.

L’ICIEC a couvert le risque de non-paiement des obligations financières souveraines pour un montant assuré de 308,79 millions d’euros. Une garantie partielle du Fonds africain de développement complète le dispositif. Il s’agit de la première opération souveraine de cette taille menée par l’ICIEC au Bénin.