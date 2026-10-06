Bénin : À Lalo, Rufino d’Almeida dialogue avec les relais communautaires

Le préfet du Couffo, Rufino d’Almeida, a entamé, lundi 5 octobre 2026, une tournée départementale consacrée à la mise en œuvre de la Politique nationale de santé communautaire (PNSC). La première étape de cette démarche a conduit l’autorité préfectorale à Lalo, où les échanges ont porté sur le rôle des relais communautaires et les difficultés rencontrées sur le terrain.

La tournée a débuté par une séance technique à la mairie de Lalo. Les membres du conseil communal, les élus locaux, les cadres de l’administration communale ainsi que des responsables sanitaires y ont pris part. Parmi eux figuraient le directeur départemental de la Santé, le chef de la Cellule départementale CNLS-TP du Couffo et le point focal communal CNLS-TP. Le préfet était accompagné du secrétaire général du département, Nestor Kekou, de son chargé de mission et de plusieurs chefs de services.

Les relais communautaires au centre des échanges

Après la rencontre à la mairie, la délégation préfectorale s’est rendue à la Maison des jeunes et des loisirs de Lalo pour une séance directe avec les relais communautaires.

À cette occasion, la mairesse de Lalo, Pélagie Gowui, a rappelé l’importance de la santé dans le développement local. Elle a assuré que la commune entend accompagner les actions en faveur de la santé communautaire afin de contribuer au bien-être des populations.

Pour le préfet Rufino d’Almeida, cette rencontre répond à une recommandation formulée lors de la première réunion départementale du CDLS-TP, tenue le 20 août 2026. Elle poursuit un double objectif : clarifier les missions confiées aux relais communautaires et permettre à ces acteurs de faire remonter leurs préoccupations.

La parole leur a donc été donnée au cours des échanges. Les relais ont exposé les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans l’exercice de leurs missions. Les membres de la délégation préfectorale ont apporté des réponses aux différentes préoccupations soulevées.

Cette démarche entend ainsi rapprocher les responsables administratifs et sanitaires des acteurs qui interviennent directement auprès des communautés. En effet, les relais communautaires constituent un maillon de proximité dans la mise en œuvre des actions de santé. Cependant, la tournée ne s’arrête pas à Lalo. Après cette première étape, la délégation du préfet du Couffo est attendue à Toviklin ce mardi 6 octobre 2026, où de nouveaux échanges sont prévus autour de la santé communautaire.