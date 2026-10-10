Bénin : Abdoulaye Bio Tchané appelle à lutter contre les préjugés sur la santé mentale

À l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, célébrée ce 10 octobre 2026, le président du Conseil économique et social, Abdoulaye Bio Tchané, insiste sur la nécessité de mieux prendre en compte la parole des personnes concernées. Il appelle également à combattre les préjugés et à renforcer la solidarité autour d’elles.

La santé mentale ne doit pas être réduite à une question médicale. Elle concerne aussi les relations familiales, la vie scolaire, le travail et la place accordée aux personnes confrontées à des troubles psychiques dans la société. C’est le message porté par Abdoulaye Bio Tchané, président du Conseil économique et social (CES), à l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, ce samedi 10 octobre.

À travers son message, le responsable met l’accent sur l’écoute et le respect de la dignité des personnes concernées. Le thème retenu pour cette édition, « À l’écoute de l’expérience vécue : des voix authentiques pour un réel changement », souligne l’importance de leur donner une place dans les réflexions et les actions liées à la santé mentale.

Pour Abdoulaye Bio Tchané, la prévention et l’accompagnement doivent aller de pair avec une meilleure compréhension des difficultés rencontrées par les personnes concernées. Il appelle les familles, les écoles, les milieux professionnels et les communautés à promouvoir la bienveillance et le respect, tout en luttant contre l’isolement et la stigmatisation.

« La santé mentale nous concerne tous. Elle mérite une attention particulière, une prévention renforcée et un accompagnement adapté. Dans nos familles, nos écoles, nos lieux de travail et nos communautés, nous devons promouvoir l’écoute, la bienveillance et le respect, tout en combattant l’isolement et la stigmatisation. », insiste le Président du CES

Les proches également au cœur du message

Le président du CES salue par ailleurs le travail des professionnels de santé, des travailleurs sociaux et des autres acteurs qui accompagnent les personnes confrontées à des difficultés de santé mentale. Il rend également hommage aux familles et aux proches, dont le soutien joue un rôle important dans leur quotidien.

« Je rends également hommage aux familles et aux proches pour leur soutien précieux. Je réaffirme que la parole, l’expérience et la dignité des personnes vivant avec des troubles de santé mentale doivent être pleinement respectées et prises en compte. En cette journée, faisons le choix d’écouter davantage, de rejeter les préjugés et de renforcer la solidarité. Ensemble, œuvrons pour une société où chacun peut accéder à un accompagnement adapté et vivre dans la dignité », a affirmé le Président Bio Tchané.

« La santé mentale est l’affaire de tous », rappelle le président du Conseil économique et social, qui poursuit « Construisons ensemble un Bénin plus humain, plus solidaire et plus bienveillant ».