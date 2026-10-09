Bénin : après le Prix Pierre Castel, Agro Hikari présente ses projets au Gouvernement

Une semaine après la finale panafricaine du Prix Pierre Castel, organisée le 30 septembre à Cotonou, la lauréate Marietta Gonroudobou a eu une rencontre mercredi 7 octobre 2026 avec trois ministres du gouvernement. Il s’agit des ministres Sedami Medegan Fagla, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Mahuna Akplogan Ph.D, Ministre de la Transformation digitale et de l’Innovation et Adin Bloukounon de l’Agriculture, de l’Élevage et de la Pêche.

Au cours de cette séance de travail, les échanges ont porté sur les activités d’Agro Hikari, les technologies mobilisées par l’entreprise et ses perspectives de croissance. En effet, la structure a été fondée par la lauréate Marietta Gonroudobou. Son rôle est d’accompagner les producteurs dans l’amélioration de leurs pratiques agricoles. Elle développe également des services qui reposent sur les outils numériques et les technologies de précision pour mieux connaître les parcelles, surveiller les cultures et faciliter les décisions liées aux exploitations. Les solutions proposées ont également le mérite d’améliorer la gestion des exploitations et les rendements.

Les autorités ministérielles ont quant à elle suivi avec beaucoup d’attention les différentes présentations. Elles ont salué les initiatives de l’entreprise et encouragé les démarches qui associent recherche scientifique, innovation technologique et besoins des producteurs. Les discussions ont également porté sur les perspectives de développement d’Agro Hikari.

Rappelons que, le 30 septembre 2026, Marietta Gonroudobou a remporté le Prix Pierre Castel à l’issue de la finale panafricaine organisée à Cotonou. Elle représentait le Bénin face à sept autres entrepreneurs venus de six autres pays africains. Elle bénéficie ainsi d’une dotation totale de 35 000 euros, comprenant les 25 000 euros attribués au lauréat national et une récompense complémentaire de 10 000 euros réservée au vainqueur panafricain. En plus de tout ceci, elle aura droit à un accompagnement d’un an, avec du mentorat, du coaching personnalisé et des possibilités de mise en réseau. À l’issue de la rencontre, Marietta Gonroudobou a salué l’accueil des trois membres du Gouvernement et leur attention aux projets présentés. Les autorités n’ont pas annoncé de partenariat formel ni de financement public à la suite de cette audience.