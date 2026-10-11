Bénin : après les départs dans ses rangs, Les Démocrates veulent repartir sur de nouvelles bases

Le parti Les Démocrates (LD) cherche à tourner la page des turbulences et à se reconstruire sur des bases plus solides. Réuni le samedi 10 octobre à Porto-Novo pour son 2ᵉ congrès ordinaire, il a placé ses travaux sous le thème : « Bâtir un Parti plus uni et Restaurer la confiance avec le peuple : Les Démocrates déterminés pour défendre la Démocratie et la Justice Sociale ».

Ce rendez-vous intervient après une période de secousses. Le 31 octobre 2025, six députés ont quitté le groupe parlementaire, qui est passé de 28 à 22 sièges. Le 4 mars 2026, le fondateur Boni Yayi a renoncé à la présidence, suivi le même jour de son fils Chabi. Éric Houndété, qui assurait l’intérim, a contesté en justice l’élection de Nourénou Atchadé. La veille du congrès, le 9 octobre, Éric Houndété, Jude Lodjou et plus de 200 coordonnateurs d’arrondissements ont formalisé leur retrait. Les anciens députés Célestin Hounsou et René Badougou ont fait de même.

Trois priorités pour la relance

Dans son discours d’orientation, le président du parti, Nourénou Atchadé, a appelé à la remobilisation des troupes et à la structuration de l’appareil politique. Pour sortir de la crise et aborder sereinement les défis à venir, il a fixé trois priorités.

La première est de restaurer la cohésion interne, en réaffirmant le sens du collectif, la loyauté militante, la solidarité et la responsabilité collective. La deuxième est de renouveler l’organisation. Cela passe par la modernisation des mécanismes de gouvernance, le renforcement des structures de base, la formation continue des cadres et l’implication effective des militants au quotidien.

La troisième est de restaurer la confiance avec les citoyens, en resserrant les liens entre le parti, les forces vives de l’opposition et le peuple béninois. Pour Les Démocrates, ce congrès doit marquer un nouveau départ, la formation devant désormais prouver qu’elle peut transformer ces engagements en actes.