Bénin-Argentine : la réponse du gouvernement aux questions sur la billetterie

Le ministre porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji est revenu sur la polémique née dans le cadre du match des Guépards avec l’Argentine. Au détour d’un échange, il a répondu aux critiques. Pour lui, l’intérêt de cette confrontation doit aussi être apprécié à travers l’expérience acquise par les joueurs béninois et la visibilité accordée au football national. « Ce match a été tout gagné pour le Bénin, c’est tout bénef », a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji au cours de cette séance d’échanges.

Ce fut également l’occasion pour lui de réagir face à un aspect de la critique selon laquelle le pays aurait dû aborder cette rencontre dans l’espoir de percevoir des recettes pour répondre à des difficultés financières. « Nous ne sommes pas en situation de mendicité », a-t-il affirmé. Selon ses explications, le gouvernement béninois privilégie les retombées sportives et médiatiques du match contre l’Argentine, malgré les interrogations sur les revenus générés par cette rencontre.

Notons que, Loukman A. Aziz TIDJANI, un supporter de l’équipe nationale avait lancé la polémique à travers une lettre ouverte publiée dans les colonnes du quotidien Matin Libre. Il soulevait plusieurs questions : la répartition des dépenses et des revenus issus des billets, des droits télévisés et du sponsoring, l’existence d’éventuelles contreparties ainsi que les primes prévues pour les joueurs.

Rappelons également que, la rencontre, disputée le 6 octobre au stade Monumental de Buenos Aires, s’est achevée sur une victoire argentine (3-0). Elle marquait aussi la dernière apparition de Lionel Messi avec sa sélection sur le sol argentin, ce qui a renforcé l’exposition médiatique de cette affiche.