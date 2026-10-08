Bénin : au FIC 2026, Georges Alé appelle à changer la manière de construire les villes africaines

Le Ministre du Cadre de Vie et des Transports, Georges Alé, invite l’Afrique à bâtir ses villes autrement, selon le principe de la « sobriété carbone ». Il l’a défendu à l’ouverture du Forum International du Cadre de Vie (FIC) 2026, ce jeudi 8 octobre au Sofitel Hôtel de Cotonou. Les travaux durent trois jours.

Ce rendez-vous existe depuis 2023, et sa première édition, organisée par la Direction générale de la Construction et de l’Habitat, avait posé les bases de la réflexion sur le cadre de vie. La deuxième édition, organisée du 10 au 12 octobre 2024, était consacrée à la jeunesse, tandis que la troisième, tenue du 9 au 11 octobre 2025, a réuni plusieurs activités, notamment des panels, des ateliers, un hackathon et l’exposition EXPO’FIC.

Un continent peu pollueur mais exposé

Pour le Ministre, l’Afrique contribue faiblement aux émissions mondiales, mais elle est exposée aux changements climatiques et connaît une urbanisation rapide. Face à ces défis, « la solution qui s’impose est la sobriété carbone », a-t-il fait noter.

Georges Alé a précisé : « Cette approche ne repose pas sur la restriction, mais sur l’efficacité, l’innovation et un aménagement territorial durable, afin de faire des infrastructures de véritables leviers de développement. Le Forum international du cadre de vie se veut ainsi un espace africain de réflexion et d’action face aux défis communs de la transition écologique et structurelle. »

Placée sous le thème « Économie des territoires africains : accélérer la transition vers la sobriété carbone », cette édition a réuni des membres du Gouvernement, des investisseurs, des experts et des responsables d’entreprises. Des représentants des collectivités territoriales, des partenaires techniques et financiers et de nombreux acteurs du secteur du cadre de vie étaient aussi présents. Le Ministre a invité les participants à des réflexions profondes pour des solutions adaptées et durables.