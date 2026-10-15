Bénin : ce que le gouvernement prévoit pour améliorer les conditions des enseignants

Le Bénin n’est pas resté en marge de la célébration de la 33ème édition de la Journée mondiale des enseignants. Cette année, la célébration a été placée sous le thème national « Reconnaître, valoriser et accompagner les enseignants pour une éducation de qualité au service du développement du Bénin ». Le choix a été porté sur Kandi le département de l’Alibori pour les cérémonies officielles.

Par le biais d’un message, le ministre de l’Enseignement secondaire, Adéyèmi Clément Kouchadé, est revenu sur la place qu’occupe l’enseignant dans le système éducatif. Ce fut l’occasion pour lui de présenter les actions engagées par le gouvernement dans le but d’améliorer leurs conditions de vie et de travail. On retiendra notamment du message du ministre qu’au total : 36 340 aspirants au métier d’enseignant ont été déployés. Il évoque également la régularisation de situations administratives et la réalisation de 12 000 tables-bancs.

Pour le ministre Adéyèmi Clément Kouchadé, chef de file des ministres chargés de l’Éducation, le traitement des dossiers administratifs des enseignants se poursuit, avec la publication attendue d’actes d’avancement d’échelon. Toujours selon le message ministériel, 1 920 dossiers d’intégration d’enseignants en fin de formation ont été examinés en commission interministérielle, tandis que 1 706 bénéficiaires ont fait l’objet d’opérations d’apurement et de mandatement.

En matière d’équipements, un premier lot de 12 000 tables-bancs est en cours de réalisation pour répondre aux besoins des collèges d’enseignement général. Le Programme national d’alimentation scolaire intégré se poursuit également et fournit un repas chaud à environ 1,9 million d’apprenants des écoles primaires publiques.

Le ministre a aussi évoqué la gratuité généralisée de l’enseignement secondaire et technique pour les filles, y compris celles accueillies dans des structures spécialisées, ainsi que le renforcement de la formation des facilitateurs en alphabétisation. Il estime que leur rôle dépasse la transmission des connaissances, puisqu’ils contribuent également à l’apprentissage des valeurs nécessaires à la vie en société. Le thème international de cette édition porte sur les 60 ans de la recommandation de l’UNESCO relative à la condition du personnel enseignant. Il met l’accent sur la protection de la profession et l’amélioration du statut des enseignants.