Bénin : de retour de France, Nicéphore Soglo remercie Wadagni et Talon

L’ancien président béninois Nicéphore Dieudonné Soglo est de retour. Il est rentré à Cotonou ce jeudi 8 octobre 2026, après plusieurs semaines de prise en charge médicale en France. Lex-chef de l’État va poursuivre sa convalescence auprès de sa famille, selon un communiqué signé par sa directrice de cabinet, Noëlie Apithy.

Il revient au Bénin alors que le Sénat poursuit la mise en place de ses activités. L’ancien président en est le doyen d’âge et siège de droit en raison de son passage à la tête de l’État.

Un message de reconnaissance aux autorités et aux Béninois

En effet, dans le document rendu public après son retour, Nicéphore Soglo a tenu à remercier les responsables institutionnels. Il adresse ses remerciements d’abord au président de la République, Romuald Wadagni, ensuite, au président du Sénat, Patrice Talon, pour leur soutien durant son séjour médical.

L’ancien président exprime également sa gratitude au ministre de la Santé et aux agents des services concernés. Il salue leur contribution à son accompagnement sanitaire, sans fournir davantage de détails sur les soins reçus. Le communiqué mentionne également les nombreux messages de soutien adressés à l’ancien président pendant son absence. Nicéphore Soglo remercie les citoyens pour leurs pensées et leurs prières.

Une absence lors des premières étapes du Sénat

Le retour de l’ancien président intervient après plusieurs rendez-vous institutionnels auxquels il n’avait pas pu participer. Le 30 juillet 2026, il était absent de la cérémonie d’installation de la première mandature du Sénat à Porto-Novo, pour des raisons de santé. La séance avait alors été conduite par Élisabeth Pognon, doyenne d’âge en second, comme l’a rapporté la Cour constitutionnelle du Bénin. Avant son retour, Nicéphore Soglo n’avait donc pas pris part aux travaux inauguraux auxquels sa qualité de doyen d’âge devait lui donner un rôle particulier.