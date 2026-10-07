Bénin : des coupures d’électricité prévues de 10h à 15h dans plusieurs localités ce 8 octobre

Des coupures d’électricité auront lieu ce jeudi 8 octobre dans plusieurs localités du Bénin, généralement de 10h à 15h. La Société Béninoise d’Énergie Électrique (SBEE) a informé sa clientèle que des travaux de projet et d’entretien seront menés sur son réseau, dans les zones Grand-Nokoué et Nord.

Les localités concernées

À Djougou, des travaux de projet (CABZ) toucheront de 10h à 15h Batoulou, Béléfoungou, Sosso, Kolokondé, Foumbéa et leurs environs. Dans la zone Grand-Nokoué, des travaux d’entretien sont programmés sur la même plage horaire. À Pobè, ils concerneront Onigbolo, Pobè Centre, Iganan, Itadjèbou, Tasso, Agnizè, Ikpinlê, Wokon, Ayivè, Gasso, Bossa, Afesseda, la Préfecture, le CNSR, Adja Ouèrè et Ouinhi Centre. À Abomey-Calavi, Akassato, Zopah et Zoca seront touchés, tout comme Houêgbo, Toffo, Sêhouê et Ayou à Ouidah. À Cotonou-Est, la coupure visera Sodjêatinmin, Ciné Concorde et Irédé. À Lokossa, elle concernera Agnivêdji, Tchicômey, Zongo, le CHD, l’ENSET, l’IUT, le Tribunal Atikpéta et l’Hôtel de Ville de Comê.

Dans la zone Nord, de 10h à 15h, l’entretien du réseau privera d’électricité plusieurs secteurs de Bohicon, dont Gnindjazoun, Avogbanan, Kpassagon, Dan, Tindji, Zakpota, Kpozoun, Zahla, Domey, Côvê, Zangnannado, Gbannanmin et Agonlin Houégbo. À Parakou, Tranza, Dépôt, Camp Adagbe, Boundarou, Albarika, Thian et Tourou sont concernés. La région de Natitingou sera aussi affectée à Kouandé, Wassa Péhunco et Kérou, celle de Dassa à Savalou, Ottola, Doumê, Tchêtti, Bantê et Pira, et celle de Kandi à Kandifô, Bensékou, Liboussou, Piami, Segbana et Libantè. À Djougou, d’autres interventions d’entretien se tiendront de 11h à 15h à Dompagou, Nalohou, Copargo, Birni et Tigninti. Les zones environnantes de chacune de ces localités peuvent également être touchées.

La SBEE explique que ces travaux visent à renforcer la performance du réseau électrique et présente ses excuses pour les désagréments. Elle rappelle que l’ensemble du réseau doit être considéré comme sous tension, même pendant les coupures et invite les populations à prendre les précautions nécessaires pour éviter les accidents.