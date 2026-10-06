Bénin : Deux nouveaux prévenus dans l’affaire Steve Wotto

L’affaire Steve Wotto connait de nouveaux rebondissements. En effet, ce lundi 5 octobre, le prévenu a encore comparu à la Criet. Cette fois-ci, deux autres prévenus l’ont rejoint. Selon Libre Express qui a rapporté l’information, c’est bien la première fois qu’ils font leur apparition dans cette affaire. Le parquet a fait remarquer qu’il existe une question de connexité entre la procédure concernant Steve Wotto et celle visant les deux autres prévenus. Aussi, le ministère public a-t-il demandé à la Cour d’ordonner la jonction des deux procédures. La défense n’ayant pas trouvé d’objection, la Cour a rendu sa décision sur siège.

Les juges ont ordonné la jonction des deux procédures. Les dossiers sont désormais réunis sous le numéro CRIET/2026/RP/1122, rapporte Libre Express. Toujours selon le média, Steve Wotto est resté égal à lui-même avec une réaction hors du commun. « Je veux qu’on me condamne seulement. Je ne les connais même pas », déclare-t-il avant d’être calmé par son avocat. L’affaire a de nouveau été renvoyée au 16 novembre. La dernière audience avait été marquée par des incidents.

L’incident est intervenu lorsque le président de la chambre correctionnelle a annoncé que l’affaire ne serait pas examinée sur le fond au cours de cette audience. Le prévenu aurait alors lancé à la Cour : « Vous avez peur de moi », avant d’ajouter : « Je suis prêt ». Steve Wotto est poursuivi devant la CRIET pour apologie de crimes contre la sûreté de l’État, harcèlement au moyen d’un système électronique ainsi qu’incitation à la haine et à la violence. Depuis l’ouverture de cette procédure, il conteste l’ensemble des accusations portées contre lui et a plaidé non coupable.