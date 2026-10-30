Bénin : Djogbénou et les députés aux côtés d’Alladatin après le décès de son père

Le jeudi 29 octobre 2026, une délégation de la représentation nationale s’est rendue au domicile du député Orden Alladatin, président de la commission des Lois et des Droits de l’homme à Abomey-Calavi. L’objectif est de lui présenter ses condoléances après le décès de Codjo Barnabé Alladatin, son père.

Conduite par le président de l’Assemblée nationale, le professeur Joseph Fifamin Djogbénou, la délégation était composée de membres de la Conférence des présidents, d’autorités locales et de cadres de la 6ᵉ circonscription électorale. Au cours des échanges, la première autorité de l’institution a salué l’engagement professionnel d’Orden Alladatin. Il note que, malgré tout, le député avait poursuivi ses activités législatives avec rigueur.

Le président de l’Assemblée nationale a également assuré la famille de l’accompagnement de l’institution jusqu’aux obsèques du patriarche, prévues le 7 novembre 2026. Il a, dans le même temps, salué la présence des élus locaux et des personnalités mobilisées autour de la famille. Pour sa part, le nouvel orphelin a exprimé toute sa gratitude à l’endroit des délégations. Il a évoqué les prières formulées pour que son père soit épargné de longues souffrances. Il estime que celles-ci avaient été exaucées.