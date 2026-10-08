Bénin : Djogbenou nomme 12 conseillers et 13 chargés de mission (Liste intégrale)

Le président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbenou, a procédé à la nomination de nouveaux collaborateurs au sein de son cabinet. Deux décisions signées le 7 octobre 2026 portent respectivement sur la désignation de 12 conseillers techniques et de 13 chargés de mission.

Les chargés de mission du Président de l’Assemblée nationale

AFFOKPOFI Antoine AGBODJOGBE Virginie AHOUANDJINOU Stanislas DANSOU Saturnin FATOLOU Rachidath GBESSA M. Denis GLEGBETO Dénis GOUTOLOU Célestin LIGAN Yves N’DAH TCHANSI Mathieu OROU SE Guéné YAO Antoine ZOUMAROU Wallis Mamoudou

Les conseillers techniques du Président de l’Assemblée nationale