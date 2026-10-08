Bénin : Djogbenou nomme 12 conseillers et 13 chargés de mission (Liste intégrale)

Le président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbenou, a procédé à la nomination de nouveaux collaborateurs au sein de son cabinet. Deux décisions signées le 7 octobre 2026 portent respectivement sur la désignation de 12 conseillers techniques et de 13 chargés de mission.
Les chargés de mission du Président de l’Assemblée nationale
- AFFOKPOFI Antoine
- AGBODJOGBE Virginie
- AHOUANDJINOU Stanislas
- DANSOU Saturnin
- FATOLOU Rachidath
- GBESSA M. Denis
- GLEGBETO Dénis
- GOUTOLOU Célestin
- LIGAN Yves
- N’DAH TCHANSI Mathieu
- OROU SE Guéné
- YAO Antoine
- ZOUMAROU Wallis Mamoudou
Les conseillers techniques du Président de l’Assemblée nationale
- ADAM DRAMANE Mouhamadou
- ADIDO Justin
- ADJIBI Isabelle
- AKPO Firmin
- ABOUBAKAR Alfa Tidjani
- САКРО Joseph
- DAYORI Antoine
- GANGBE Claude Firmin
- GNANSOUNOU Aristide
- HOUEDE Ludovic
- KOUAGOU KASSA Simba
- TOHOUNTODE Jules