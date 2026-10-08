Bénin : Djogbenou nomme 12 conseillers et 13 chargés de mission (Liste intégrale)

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Le président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbenou, a procédé à la nomination de nouveaux collaborateurs au sein de son cabinet. Deux décisions signées le 7 octobre 2026 portent respectivement sur la désignation de 12 conseillers techniques et de 13 chargés de mission.

Les chargés de mission du Président de l’Assemblée nationale

  1. AFFOKPOFI Antoine
  2.   AGBODJOGBE Virginie
  3. AHOUANDJINOU Stanislas
  4.  DANSOU Saturnin
  5. FATOLOU Rachidath
  6.  GBESSA M. Denis
  7. GLEGBETO Dénis
  8. GOUTOLOU Célestin
  9. LIGAN Yves
  10. N’DAH TCHANSI Mathieu
  11. OROU SE Guéné
  12. YAO Antoine
  13. ZOUMAROU Wallis Mamoudou

Les conseillers techniques du Président de l’Assemblée nationale

  1. ADAM DRAMANE Mouhamadou
  2.  ADIDO Justin
  3.  ADJIBI Isabelle
  4.  AKPO Firmin
  5.  ABOUBAKAR Alfa Tidjani
  6.  САКРО Joseph
  7. DAYORI Antoine
  8.  GANGBE Claude Firmin
  9.  GNANSOUNOU Aristide
  10. HOUEDE Ludovic
  11. KOUAGOU KASSA Simba
  12.  TOHOUNTODE Jules

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