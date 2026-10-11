Bénin : Djogbénou reçoit les syndicats pour consolider le dialogue social

Le président de l’Assemblée nationale, Joseph Djogbénou, a reçu trois centrales syndicales le jeudi 8 octobre 2026 à Porto-Novo. Cette troisième rencontre en moins de six mois a permis d’aborder la prise en compte des préoccupations des travailleurs dans les lois votées par les députés.

Le dialogue se poursuit entre Joseph Fifamin Djogbénou et les organisations syndicales du Bénin. Au Palais des Gouverneurs à Porto-Novo, le président de l’Assemblée nationale a échangé avec les responsables de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin (CSA-Bénin), de la Confédération générale des travailleurs du Bénin (CGTB) et de l’Union nationale des syndicats des travailleurs du Bénin (UNSTB).

Les discussions ont notamment porté sur les moyens de renforcer la collaboration entre le Parlement et les syndicats. Ces derniers souhaitent que les préoccupations du monde du travail soient davantage prises en compte dans l’élaboration des textes législatifs.

Les syndicats veulent faire entendre leur voix

Porte-parole de la délégation, Appolinaire Afféwé, secrétaire général de l’UNSTB, a rappelé que les premiers échanges avec Djogbénou avaient eu lieu avant même son investiture. Les deux parties avaient alors convenu de poursuivre les discussions après son installation.

« L’Assemblée nationale est l’institution chargée de l’élaboration des textes. Or, parmi les lois de la République, plusieurs ont un impact direct sur les travailleurs », a-t-il expliqué.

Les responsables syndicaux souhaitent ainsi disposer de cadres de concertation leur permettant de présenter leurs préoccupations lors de l’examen des textes. « Il s’agit de mettre en place des cadres d’échange pour que nos aspirations puissent transparaître dans les différentes lois votées », a précisé Appolinaire Afféwé.

Afféwé salue l’écoute de Djogbénou

Le porte-parole de la délégation a également salué la disponibilité du président de l’Assemblée nationale, soulignant la fréquence de leurs rencontres. Pour lui, cette troisième audience en moins de six mois témoigne de l’ouverture de Djogbénou au dialogue avec les partenaires sociaux.

« C’est un homme à l’écoute et doté d’un grand discernement. Nos discussions ont été très enrichissantes », a-t-il déclaré.

Appolinaire Afféwé s’est dit rassuré quant à la poursuite de cette collaboration. Il estime que les échanges ouvrent des perspectives favorables à une meilleure prise en compte des attentes des travailleurs.