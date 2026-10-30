Bénin : En tournée, Rufino d’Almeida appelle les élus locaux à renforcer la sécurité

Le préfet du département du Couffo, Rufino d’Almeida, a entamé le lundi 26 octobre 2026 sa seconde tournée statutaire de l’année dans les communes du département. Les étapes de Lalo et de Toviklin ont été marquées par des séances de concertation avec les exécutifs communaux, les cadres techniques et les forces vives des localités visitées.

À Lalo, première étape de cette tournée, l’autorité préfectorale a été accueillie par la mairesse Pélagie Gowui. Une séance de travail avec l’exécutif communal et les cadres de la mairie a précédé la rencontre avec les représentants des différentes composantes de la population.

Prenant la parole, la mairesse a exposé les défis auxquels sa commune est confrontée. Elle a également invité les filles et fils de Lalo à préserver leur unité afin de favoriser le développement local.

Dans son intervention, le préfet Rufino d’Almeida a salué le travail des forces de défense et de sécurité sur le terrain. Il a ensuite insisté sur plusieurs préoccupations, notamment la sécurité routière, la scolarisation des enfants et leur maintien dans le système éducatif.

Il a appelé les usagers de la route au port systématique du casque et au respect des limitations de vitesse. Concernant l’éducation, il a insisté sur la présence effective des enseignants dans les salles de classe. À ce sujet, il a annoncé des visites inopinées dans les établissements scolaires pour s’assurer du respect de cette exigence.

Les responsables départementaux présents ont également sensibilisé les participants sur les risques liés aux accidents de la circulation, aux accouchements à domicile et aux conflits entre éleveurs et agriculteurs. Les échanges ont été suivis d’une série de questions auxquelles les autorités ont apporté des réponses. À l’issue de la séance plénière, le préfet et sa délégation ont effectué plusieurs visites de terrain, notamment au CEG Ahomandégbé, au lac aux caïmans de Tanji et sur l’axe Lokogba-Kouivonhoué-Bopa.

À Toviklin, la coproduction de la sécurité au centre des échanges

Le mardi 27 octobre 2026, la délégation préfectorale a poursuivi sa tournée à Toviklin. À la mairie, Rufino d’Almeida a échangé avec le maire Eskil Tchikpé, ses adjoints et les cadres techniques de l’administration communale. Une séance plénière avec les forces vives de la commune s’est ensuite tenue à la maison des jeunes.

Dans son intervention, le maire a présenté les principales actions conduites par le conseil communal. Il a notamment évoqué les démarches engagées pour l’identification d’un domaine destiné à accueillir le marché régional du Couffo. Ce projet avait été retenu à la suite de l’atelier bilan de la première tournée statutaire du préfet dans les communes du département. Eskil Tchikpé a également attiré l’attention sur la récurrence des vols dans la commune, plaidant pour un renforcement des mesures de lutte contre ce phénomène.

En réponse aux préoccupations soulevées, le préfet Rufino d’Almeida a rappelé aux élus locaux leur responsabilité dans la coproduction de la sécurité. Il les a invités à renforcer la vigilance au sein des communautés, notamment en assurant un meilleur suivi des mouvements des personnes étrangères.

L’autorité préfectorale a également appelé à une mobilisation contre les accouchements à domicile et les violences sexuelles commises sur les filles. La prévention des accidents de la circulation et la cohabitation pacifique entre éleveurs et agriculteurs ont aussi été abordées. Sur ce dernier point, le préfet a annoncé des concertations avec les élus locaux et les acteurs concernés afin de rechercher des solutions adaptées aux différentes parties.

Les participants ont ensuite posé plusieurs questions auxquelles les autorités ont apporté des réponses. La visite de Toviklin s’est achevée par des constats sur trois sites : l’espace aménagé pour accueillir les jeunes bénéficiaires du projet Azôli à Abloganmè, le CEG Tchankada et le nouveau site du marché de Toviklin.