Bénin-France : « Une relation d’égal à égal », selon Macron

Après sa rencontre avec Romuald Wadagni à l’Élysée, Emmanuel Macron a détaillé les principaux axes qu’il souhaite voir guider la relation entre la France et le Bénin. Dans une publication diffusée après l’entretien, le président français a insisté sur la jeunesse, les investissements et une coopération qu’il présente comme fondée sur l’égalité entre les deux pays.

« Le Bénin et la France entretiennent une relation d’amitié, de confiance et d’ambition. Une relation d’égal à égal », a écrit Emmanuel Macron sur le réseau social X. Cette déclaration intervient après la première visite officielle en France de Romuald Wadagni depuis son investiture, le 24 mai 2026.

Près de 100 millions d’euros mobilisés

La rencontre présidentielle s’est accompagnée de plusieurs engagements financiers en faveur du Bénin. Deux conventions signées avec l’Agence française de développement (AFD) représentent 61,9 milliards de FCFA, soit 94,4 millions d’euros. Une lettre de mandat conclue avec Bpifrance porte, quant à elle, sur 3,54 milliards de FCFA, soit 5,39 millions d’euros. L’ensemble représente près de 100 millions d’euros.

Ces financements concernent notamment l’accès à l’électricité, la production agricole et la modernisation de l’expertise médico-légale. La lettre de mandat ouvre également la négociation du financement de la plateforme PRIAM, destinée notamment à accompagner la création d’un laboratoire national d’expertise ADN.

La jeunesse au centre du nouveau partenariat

Au-delà des financements, Emmanuel Macron a placé les jeunes au centre de la relation franco-béninoise. Il souhaite, selon son message, « créer davantage d’opportunités pour nos jeunesses » et bâtir des partenariats d’avenir.

Cette orientation renvoie à plusieurs enjeux : la formation, l’emploi, l’entrepreneuriat et l’investissement privé. En effet, le président français défend depuis plusieurs mois une approche davantage fondée sur l’investissement et le co-investissement avec les acteurs africains.

Pour le Bénin, les retombées immédiates de la visite se mesurent donc à travers les engagements financiers conclus à Paris. Cependant, la portée de la rencontre dépasse ces accords. Elle fixe également des priorités pour la coopération entre Cotonou et Paris, avec une place accrue accordée aux investissements et au développement des compétences.