Bénin : FranquiShop réunit des enseignes étrangères et des investisseurs à Cotonou

Le jeudi 15 octobre 2026, Cotonou accueillera la première édition béninoise du salon international de la franchise FranquiShop, à l’hôtel Azalaï. Une vingtaine d’enseignes internationales sont annoncées pour cette rencontre professionnelle destinée à rapprocher les marques en expansion des entrepreneurs et investisseurs locaux. Au-delà de l’implantation de nouveaux réseaux, les organisateurs souhaitent également accompagner les marques béninoises dans leur développement à l’international.

En prélude à l’événement, Rolland Le Berre, représentant de FranquiShop, a échangé avec les professionnels des médias sur les objectifs et les modalités de cette initiative. Selon lui, plus d’un millier de candidats se sont déjà inscrits, un niveau de participation qu’il présente comme un record pour le dispositif.

Des rencontres ciblées entre marques et investisseurs

Contrairement aux salons classiques organisés autour de stands, FranquiShop privilégie des rendez-vous d’affaires individuels de 30 minutes entre les responsables du développement des enseignes et des candidats présélectionnés. Les rencontres se dérouleront au cours d’une journée consacrée aux échanges entre porteurs de projets et franchiseurs.

La sélection repose notamment sur la capacité d’investissement, l’expérience professionnelle et la compréhension du concept proposé. Les besoins financiers varient selon les enseignes, allant de quelques milliers à plusieurs centaines de milliers d’euros. Les marques annoncées couvrent plusieurs secteurs, dont la restauration, l’habillement, le sport, l’esthétique et les services. Parmi elles figure Smart Fit, une chaîne brésilienne de salles de sport, ainsi que des enseignes internationales issues de différents marchés.

Un transfert de savoir-faire attendu

Pour Rolland Le Berre, l’arrivée de ces réseaux peut favoriser la création d’emplois, la formalisation des activités économiques et le transfert de compétences. Les franchises apportent en effet des méthodes de gestion, des procédures opérationnelles et un accompagnement permettant aux entrepreneurs de développer une activité sous une marque existante.

Le promoteur justifie le choix du Bénin par les perspectives économiques du pays et l’intérêt manifesté par plusieurs enseignes pour son marché. L’ambition est de favoriser des implantations durables plutôt que de simples opérations commerciales ponctuelles.

Les marques béninoises aussi visées

FranquiShop entend également soutenir les entreprises béninoises qui souhaitent conquérir d’autres marchés. Les porteurs de projets devront disposer d’un concept éprouvé, d’un modèle économique viable et d’une activité suffisamment structurée pour être reproduite à l’étranger. L’accompagnement pourrait notamment porter sur la structuration de l’offre et l’élaboration d’un contrat de franchise internationale. Le promoteur précise toutefois que chaque dossier sera étudié individuellement et qu’aucune expansion ne peut être garantie.

La participation au salon se fait sur inscription préalable, avec validation des candidatures par les organisateurs. Pour les entrepreneurs béninois, le rendez-vous constitue ainsi une occasion d’évaluer des opportunités d’investissement, mais aussi d’envisager le développement de leurs propres marques au-delà des frontières nationales.