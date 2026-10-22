Bénin : la Police précise ce que risquent les propriétaires de véhicules à vitres opaques

Les propriétaires de véhicules qui circulent avec des vitres opaques n’ont plus de marge. Dans un communiqué publié ce 22 octobre, la Police républicaine les invite à prendre « sans délai toutes les dispositions nécessaires » pour se conformer aux normes en vigueur, et à « respecter leur couloir de circulation ».

Ce rappel intervient alors que les contrôles routiers se sont durcis. Entre le 20 septembre au 2 octobre 2026, la Police républicaine a arraisonné plus de 3 000 véhicules. Plusieurs infractions étaient vérifiées : les documents, le port de la ceinture, l’usage du téléphone au volant et l’état des véhicules. Jean-Marie Sèglé, le directeur de la sécurité publique, a affirmé que ces opérations visent « à réduire les comportements dangereux et les infractions au code de la route, plutôt qu’à sanctionner pour sanctionner ».

Retrait de la circulation et remise en état

Le communiqué est catégorique sur le sort réservé aux contrevenants : les véhicules concernés « seront purement et simplement retirés de la circulation », et leurs propriétaires devront les remettre « dans leur état initial ». Les policiers ont reçu l’instruction de renforcer les contrôles routiers et les opérations de répression déjà en cours.

Selon la police, ces mesures s’expliquent par la « persistance de certaines infractions.» Malgré les mises en garde précédentes, « certains usagers persistent », en « foulant aux pieds » des prescriptions légales. Les concernés sont invités à se mettre en règle sans attendre.