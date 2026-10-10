Bénin : l’Allemagne annonce 15 millions d’euros pour l’énergie et les entreprises

Les locaux du ministère de l’Économie, des Finances et de la Coopération ont servi de cadre ce jeudi 8 octobre à des consultations préalables aux négociations intergouvernementales bénino-allemandes. Les échanges se sont déroulés en présence des délégations des deux pays. La partie béninoise est représentée par Hugues Oscar Lokossou, ministre chargé de la mobilisation des ressources extérieures et de la gestion de la dette. L’Allemagne quant à elle était représentée par Dr Silvia Morgenroth, directrice de la division Afrique de l’Ouest au ministère fédéral allemand de la Coopération et du Développement.

A l’issue des échanges, on retient notamment que 15 millions d’euros de financements supplémentaires ont été accordées pour des projets énergétiques et d’appui aux entreprises. Cette enveloppe doit contribuer au développement d’une composante solaire au sein de la centrale hydroélectrique de Nangbéto, à l’extension d’un dispositif de conseil aux petites et moyennes entreprises (PME) et au soutien aux femmes entrepreneures. Les deux pays ont également retenu Berlin en 2027 pour leurs prochaines négociations intergouvernementales.

Trois domaines…

De façon concrète les deux délégations ont échangé sur trois domaines principaux. Le premier concerne la gouvernance financière et la décentralisation. Le deuxième vise le développement du secteur privé et la formation professionnelle. Le troisième regroupe les questions liées à l’eau et à la biodiversité.

Les autorités allemandes et celles béninoises ont souligné l’importance de ces secteurs pour améliorer les conditions de vie des populations et soutenir un développement mieux réparti entre les territoires. Elles ont également salué les réformes économiques et financières engagées par le Bénin.

Le solaire, les PME et l’entrepreneuriat féminin concernés

Concrètement, les 15 millions d’euros annoncés pour 2026 doivent soutenir plusieurs initiatives complémentaires. Le volet énergétique prévoit l’ajout d’une capacité solaire à la centrale hydroélectrique de Nangbéto, située sur le fleuve Mono, à la frontière entre le Bénin et le Togo. Ce projet régional vise à diversifier les sources de production d’électricité. Il s’ajoute aux actions de coopération destinées à favoriser le recours aux énergies renouvelables en Afrique de l’Ouest.

Une autre partie des financements doit permettre d’élargir un programme de conseil aux PME. L’objectif est de renforcer l’accompagnement des entreprises et de soutenir leur développement. Le communiqué mentionne également un appui aux femmes entrepreneures, sans préciser la répartition exacte de l’enveloppe entre les différentes initiatives.

Cette orientation rejoint les priorités de la coopération allemande au Bénin, qui porte également sur la formation professionnelle, l’emploi, la gestion des finances publiques, l’accès à l’eau et la préservation des ressources naturelles. Selon le ministère fédéral allemand de la Coopération et du Développement, le renforcement des entreprises et des compétences professionnelles constitue l’un des axes de son partenariat avec le pays.