Bénin : l’Anm déploie ses services à la Foire du Consommons local

L’Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle qualité (Anm) est également présente à Parakou dans le cadre du mois du Consommons local à Parakou. Depuis le 26 jusqu’à ce vendredi 30 octobre 2026, une équipe de l’Agence est présente à Parakou dans le cadre de la Foire du Consommons local. Selon le Matinal qui a rapporté l’information, elle propose aux acteurs économiques des services de contrôle et de vérification des instruments de mesure, tout en les sensibilisant aux exigences de qualité.

Sous la direction de Philéas Patinvoh, responsable de l’Inspection et du contrôle qualité, la délégation entend mieux faire connaître les prestations de l’Anm auprès des commerçants, industriels, exposants et autres opérateurs économiques. Les échanges portent notamment sur la conformité des produits mis sur le marché et le respect des normes dans les activités de production et de commercialisation.

L’Agence propose plusieurs services aux professionnels. Il s’agit notamment de la vente de normes, de l’attribution de codes-barres, de la certification des produits ainsi que de la vérification et de l’étalonnage des instruments de mesure. À Parakou, les détenteurs de balances peuvent bénéficier directement de prestations de vérification sur le site de la foire. Le stand de l’Anm, installé dans le quartier Zongo, accueille les commerçants désireux de s’assurer de la fiabilité de leurs équipements.