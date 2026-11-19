Un dernier rendez-vous entre Cristiano Ronaldo et les supporters portugais pourrait encore avoir lieu. Dans une publication ce jeudi 19 novembre 2026, The Athletic rapporte que l’organisation d’un match d’adieu pour l’attaquant reste une possibilité, malgré son départ de la sélection nationale. Selon le média britannique, les différentes parties espèrent parvenir à un accord pour organiser cette rencontre, même si les tensions récentes nécessitent encore du temps pour s’apaiser.

Le 5 novembre 2026, le quintuple Ballon d’Or a officiellement annoncé la fin de son aventure internationale, après 23 années passées sous le maillot portugais. À 41 ans, il quitte la sélection avec 234 apparitions et 146 buts. Dans sa vidéo d’annonce, il avait déclaré : « Le jour est venu pour moi de rendre le maillot numéro 7 de notre équipe nationale au peuple portugais. » Cette décision est intervenue après des tensions avec le sélectionneur Jorge Jesus.

Un projet qui nécessite encore du temps

Cette éventualité avait d’ailleurs été évoquée par le joueur lui-même avant sa retraite. Dans une longue déclaration publiée le 7 octobre sur ses réseaux sociaux, Ronaldo avait abordé les discussions autour d’un hommage pour sa carrière internationale. « Je peux promettre à tous mes supporters, et naturellement et surtout à tous les Portugais, que nous aurons un ou plusieurs matchs d’adieu ; il y aura du temps pour cela », avait-il assuré.

Selon The Athletic, les personnes impliquées dans ce dossier restent favorables à cette perspective. Le média indique que « toutes les parties espèrent qu’avec le temps, elles pourront organiser un match d’adieu officiel », tout en précisant qu’« un peu plus de temps pourrait être nécessaire pour que les blessures les plus récentes commencent à cicatriser ». Aucune date ni adversaire n’a encore été annoncé pour cette éventuelle rencontre.